Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και την τοπική κοινωνία της Κρήτης σκορπά ο αιφνίδιος θάνατος της 46χρονης δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το απόγευμα της Κυριακής στο Ηράκλειο.

Σήμερα το απόγευμα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στην άτυχη δημοσιογράφο, που πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 16:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου.

Το χρονικό της τραγωδίας και τα ευρήματα της κάμερας

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο αυτοκίνητό της, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο γκαράζ του σπιτιού της, στην περιοχή του Άη Γιάννη στο Ηράκλειο. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνοδεία γιατρού, ωστόσο για την 46χρονη ήταν ήδη πολύ αργά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές εξέτασαν το υλικό από κάμερα ασφαλείας του κτηρίου προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου της. Το οπτικό υλικό κατέγραψε τη δημοσιογράφο να ανεβαίνει αρχικά στο διαμέρισμά της και στη συνέχεια να κατεβαίνει ξανά στο γκαράζ. Ακολούθως, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό της, όπου δυστυχώς υπέστη το μοιραίο επεισόδιο και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η ΕΛ.ΑΣ., που ενημερώθηκε και διερεύνησε το περιστατικό, αποδίδει τον θάνατό της σε παθολογικά αίτια, αποκλείοντας το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με την ΚΡΗΤΗ TV, η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Μια αξιοσημείωτη πορεία στα κρητικά ΜΜΕ

Η απώλεια της Μαρίας Αντωνογιαννάκη αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα μέσα ενημέρωσης της Κρήτης, όπου είχε διαγράψει μια εξαιρετική και συνεπή επαγγελματική πορεία.

Εργαζόταν επί χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό «Κρήτη TV», στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη» καθώς και στην ενημερωτική ιστοσελίδα neakriti.gr, όντας ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της και στο κοινό για το ήθος και τον επαγγελματισμό της.