Από ανακοπή καρδιάς προήλθε ο θάνατος της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα της αιτίας παραμένει ανοιχτό. Οι απαντήσεις αναμένονται από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που θα ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η νεαρή κοπέλα.

Θυμίζουμε ότι η 19χρονη είχε μεταβεί σε ξενοδοχείο στο Αργοστόλι περίπου στις 12 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Πάσχα μαζί με έναν 23χρονο. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 2 τα ξημερώματα, ο νεαρός φέρεται να της πρότεινε να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Για τον λόγο αυτό κάλεσαν έναν 26χρονο, πρώην αρσιβαρίστα, ο οποίος προμήθευσε την ουσία και έκανε χρήση μαζί τους.

Περίπου μία ώρα μετά, ο ίδιος άνδρας αποχώρησε, για να επιστρέψει λίγο αργότερα με νέα ποσότητα κοκαΐνης. Μαζί του αυτή τη φορά βρισκόταν και ένας 22χρονος Αλβανός, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν έκανε χρήση ναρκωτικών.

Κάπου σε εκείνο το χρονικό σημείο, η 19χρονη φαίνεται πως δεν άντεξε, χάνοντας τις αισθήσεις της μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορούνται οι τρεις νεαροί

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον βάρος από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία προχώρησε στη σύλληψη των τριών νεαρών αρχικά με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο». Η κατηγορία μετά και την ιατροδικαστική έρευνα αναβαθμίστηκε. Στους τρεις κατηγορούμενους ασκήθηκε ποινική δίωξη για :

ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και ιδιαίτερη διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν την Παρασκευή 17/4.

Τι αναφέρουν νεότερες πληροφορίες

Όπως προκύπτει από τις αρχές, ο 23χρονος, μετά τη λιποθυμία της κοπέλας, φέρεται να επέστρεψε στο δωμάτιο, να έκρυψε το κινητό της τηλέφωνο και να καθάρισε τον χώρο όπου, σύμφωνα με τους ίδιους τους συλληφθέντες, είχε γίνει χρήση κοκαΐνης.

Πληροφορίες της «Ζούγκλας» αναφέρουν πως το κινητό της Μυρτούς βρέθηκε σήμερα σε καφετέρια του Αργοστολίου.

Το σκηνικό που περιγράφεται από τις Αρχές συνθέτει μια υπόθεση με πολλά αναπάντητα ερωτήματα, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να θεωρούνται πλέον καθοριστικές για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης.

Τι είχε ανακοινώσει η ΕΛ.ΑΣ. νωρίτερα

Νωρίτερα σήμερα και πριν την αναβάθμιση των κατηγοριών για τους τρεις νεαρούς που ήταν με τη Μυρτώ, η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε δελτίου τύπου, σχετικό με τη σύλληψή τους.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Σύλληψη -3- ατόμων στην Κεφαλονιά, που κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4/2026) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»