Η ιατροδικαστική εξέταση ήρθε και έριξε φως στα αίτια θανάτου της 35χρονης Εύης από την Άρτα. Η άτυχη νηπιαγωγός έχασε τη ζωή της από απόφραξη εντέρου, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Ο ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων Γιάννης Αϊβατίδης, ολοκλήρωσε τη νεκροτομή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της οφείλεται σε εντερική απόφραξη, μια κατάσταση που θα μπορούσε να είχε διαγνωστεί εγκαίρως, εφόσον είχαν αξιολογηθεί τα συμπτώματα.

Η 35χρονη πιθανότατα τις τελευταίες ημέρες είχε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, πρήξιμο και γαστρεντερικά συμπτώματα, τα οποία δεν αξιολογήθηκαν σωστά. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, ήταν μοιραίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αστυνομία Άρτας αναμένεται να παραλάβει το επίσημο πόρισμα τις επόμενες ημέρες, ώστε να ενταχθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η Εύη έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, λίγες μέρες αφότου γέννησε.

Η 35χρονη διακομίστηκε το πρωί του Σαββάτου, 7 Φεβρουαρίου, στο νοσοκομείο, όπου παρά την προσπάθεια που έγινε από τους γιατρούς, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Νωρίτερα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Πριν 15 μέρες, η νηπιαγωγός είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Ο τοκετός είχε γίνει σε Κλινική των Ιωαννίνων και η γυναίκα είχε επιστρέψει στο σπίτι της, μαζί με το μωρό της.

Μέχρι και το πρωί του Σαββάτου δεν είχε διαγνωστεί κανένα πρόβλημα υγείας και δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

