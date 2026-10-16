Την έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων έλαβε η αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Το Μνημείο και ο περιβάλλων χώρος μπροστά από τη Βουλή ανανεώνονται 94 χρόνια μετά τα αποκαλυπτήριά του.

Mάρμαρο Αλιβερίου και αποκατάσταση των φθορών

Κεντρικό σημείο της ανάπλασης στον Άγνωστο Στρατιώτη αποτελεί η αντικατάσταση της ασφάλτου με μάρμαρο Αλιβερίου. Η επιλογή του συγκεκριμένου γκρίζου μαρμάρου έγινε, ώστε να διατηρηθεί η χρωματική προσέγγιση της αρχικής πρότασης του αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τα προβλήματα ολισθηρότητας που παρουσιάζει η άσφαλτος με αποτέλεσμα να δυσκολεύει το βηματισμό των Ευζώνων.

Παράλληλα, το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει την υπερθέρμανση του χώρου που προκαλούσε και πάλι η άσφαλτος.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης τη συντήρηση των λίθινων και μεταλλικών στοιχείων στο πίσω μέρος του ανάγλυφου του μνημείου, τα οποία εμφανίζουν ρηγματώσεις, θραύσεις και επικαθήσεις αιθάλης, ενώ ζητήθηκε η εκπόνηση επιπλέον ειδικών μελετών για τον φωτισμό, τη φυτοτεχνική διαμόρφωση και τα νέα παγκάκια.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει την ευθύνη φύλαξης, συντήρησης και ανάπλασης.