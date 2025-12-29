Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει η τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη μετά τον τραγικό θάνατο τεσσάρων ορειβατών, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα εξακολουθούν να διερευνώνται.

Από ασφυξία ο θάνατος των ορειβατών

Από ασφυξία φαίνεται πως έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Όπως προκύπτει, δεν διαπιστώθηκαν εξωτερικά τραύματα, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο να καταπλακώθηκαν από μεγάλους όγκους χιονιού.

Οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών που βρέθηκαν νεκροί σε πλαγιά στα Βαρδούσια Όρη μεταφέρθηκαν μετά την δύσκολη ανάσυρσή τους από το χιονισμένο βουνό αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και στη συνέχεια, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών την Κυριακή 28/12.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι οι ορειβάτες παρασύρθηκαν και θάφτηκαν από χιονοστιβάδα, χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν.

Πρόεδρος κοινότητας Αθανάσιος Διάκος: «Ίσως η χιονοστιβάδα να προκλήθηκε από τα ίδια τα παιδιά»

Μιλώντας στο MEGA, ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κώστας Μαστροκωστόπουλος, ανέφερε ότι ένα από τα επικρατέστερα ενδεχόμενα είναι η χιονοστιβάδα να προκλήθηκε άθελά τους από τους ίδιους τους ορειβάτες, κατά τη διέλευσή τους από επικίνδυνο σημείο της διαδρομής.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι οι ορειβάτες παρασύρθηκαν και θάφτηκαν από χιονοστιβάδα, χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν. Όπως ανέφερε μιλώντας για το δυστύχημα ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κώστας Μαστροκωστόπουλος, ένα από τα επικρατέστερα σενάρια είναι η χιονοστιβάδα να προκλήθηκε ακούσια από τους ίδιους.

«Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ καλές, κάτι που οδήγησε τα παιδιά να επιχειρήσουν την ανάβαση στην κορυφή Κόρακας, στα 2.495 μέτρα. Ωστόσο, περίπου στα 2.200 μέτρα, σε ένα σημείο της διαδρομής, σημειώθηκε η χιονοστιβάδα που τους παρέσυρε», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, «είναι πολύ πιθανό η χιονοστιβάδα να δημιουργήθηκε άθελά τους, είτε από τα βήματά τους στο συγκεκριμένο πέρασμα είτε ακόμη και από μια έντονη ηχητική δόνηση», περιγράφοντας τις ιδιαίτερα εύθραυστες συνθήκες του χιονιού στο σημείο.

Όπως εξήγησε, οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της ανάβασης ήταν ιδιαίτερα καλές, γεγονός που οδήγησε την ομάδα να επιχειρήσει την ανάβαση στην κορυφή Κόρακας, σε υψόμετρο 2.495 μέτρων.

Ωστόσο, περίπου στα 2.200 μέτρα, σε ένα κρίσιμο πέρασμα, σημειώθηκε η χιονοστιβάδα που τους παρέσυρε.

«Ένα από τα πιο πιθανά σενάρια είναι ότι η χιονοστιβάδα προκλήθηκε από τα ίδια τα παιδιά, είτε από τα βήματά τους είτε ακόμη και από μια ισχυρή ηχώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδανικές συνθήκες για εκδήλωση χιονοστιβάδας

Ο κ. Μαστροκωστόπουλος υπογράμμισε ότι το φυσικό περιβάλλον εκείνη την ημέρα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο, παρά την καλή ορατότητα.

«Ήταν οι ιδανικές συνθήκες για χιονοστιβάδα: όμορφη ημέρα, με φρέσκο χιόνι που είχε πέσει πάνω σε παγωμένο υπόστρωμα από προηγούμενες ημέρες», σημείωσε, εξηγώντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το νέο χιόνι δεν έχει προλάβει να “δέσει” με το παλιό, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο αποκόλλησης.

Παράλληλα, τόνισε πως η εμπειρία δεν αποτελεί ποτέ εγγύηση ασφάλειας.

«Καμία εμπειρία δεν ακυρώνει τον κίνδυνο. Ήταν απλώς η άτυχη στιγμή. Υπάρχουν πολλές διαδρομές για τη συγκεκριμένη κορυφή, όμως δυστυχώς επιλέχθηκε ένα μονοπάτι που αποδείχθηκε μοιραίο», είπε.

Πώς ξεκίνησαν οι έρευνες

Οι αγωνιώδεις έρευνες άρχισαν όταν ο πατέρας ενός εκ των ορειβατών προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του για να του ανακοινώσει τον θάνατο του παππού του και την ανάγκη επιστροφής στην Αθήνα.

«Οι αναζητήσεις ξεκίνησαν το απόγευμα, με το φως της ημέρας να χάνεται γρήγορα. Οι πιθανότητες εντοπισμού μειώθηκαν, ενώ και την επόμενη ημέρα οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες, με έντονη ομίχλη», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τα ακριβή αίτια του θανάτου, ο πρόεδρος της κοινότητας μετέφερε τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης:

«Το πιο πιθανό είναι ότι πέθαναν από ασφυξία. Η χιονοστιβάδα τους παρέσυρε για κάποια μέτρα και στη συνέχεια τους σκέπασε πλήρως».

Σημειώνεται ότι η διαδρομή από το σημείο όπου άφησαν το όχημά τους μέχρι την κορυφή απαιτεί περίπου τρεις ώρες ανάβασης, με αντίστοιχο χρόνο για την κατάβαση, χρόνος που σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμος.

Το τραγικό συμβάν

Υπενθυμίζεται πως η τετραμελής παρέα ξεκίνησε το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, ενώ οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές.

Ωστόσο, η πορεία τους χάθηκε σε ορεινή περιοχή με έντονο ανάγλυφο, μεγάλο υψόμετρο και φρέσκο, ασταθές χιόνι.

Τελικά εντοπίστηκαν νεκροί κάτω από χιονοστιβάδα, δύο 24ωρα μετά την εξαφάνισή τους, με τις σορούς να βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που, σύμφωνα με τις Αρχές, δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Οι διασώστες εντόπισαν τα άψυχα σώματα θαμμένα κάτω από τη χιονοστιβάδα, σε δύσβατο και χιονισμένο σημείο. Προηγήθηκε πολύωρη επιχείρηση με τη συμμετοχή πυροσβεστών, ειδικών ομάδων της ΕΜΑΚ και ερπυστριοφόρων οχημάτων, ενώ αρχικά βρέθηκε το όχημα των ορειβατών.