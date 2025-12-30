Η συζήτηση για τους λεγόμενους «αιώνιους φοιτητές» περνά σε νέα φάση, καθώς το υπουργείο Παιδείας ενεργοποιεί ένα μέτρο που για χρόνια παρέμενε στα χαρτιά.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου διευκρίνισε ότι το μέτρο αφορά φοιτητές τετραετούς φοίτησης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής στις σπουδές τους, οι οποίες ίσως και να ξεπεράσουν τις 220.000.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θα διαγράφονται όσοι δεν έχουν λάβει την ευεργετική ρύθμιση που προβλέπει την ολοκλήρωση του 70% των μαθημάτων και δύο επιτυχείς εξεταστικές στο πρόσφατο χρονικό διάστημα. Το 2026 θα ακολουθήσουν οι διαγραφές για φοιτητές πενταετούς και εξαετούς φοίτησης, που εισήχθησαν αντίστοιχα έως το 2016 και το 2015.

«Δεν είναι τιμωρητικό μέτρο»

Ο υφυπουργός Παιδείας τόνισε ότι η ρύθμιση δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται σε έναν συνολικό εξορθολογισμό των φοιτητικών μητρώων. «Το ζητούμενο δεν είναι ποιος μπήκε το 1935 ή το 1970, αλλά ποιοι είναι σήμερα οι πραγματικά ενεργοί φοιτητές στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια».

Τα αριθμητικά δεδομένα των διαγραφών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:

Στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν 423 τμήματα. Από αυτά, τα 291 είναι τετραετούς φοίτησης. Μέχρι το απόγευμα της 29ης Δεκεμβρίου 2025, 225 από τα 291 τμήματα είχαν αποστείλει στοιχεία στο υπουργείο Παιδείας.

Στα τμήματα αυτά καταγράφονται περίπου 165.000 φοιτητές προς διαγραφή, αριθμός που, με την ενσωμάτωση των στοιχείων από το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 211.000 έως 220.000 φοιτητές.