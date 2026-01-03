Αναγνώστης της «Ζούγκλας» που ταξίδεψε από τα Ιωάννινα μέχρι τη Βέροια, αναγκάστηκε λόγω έργων να διασνύσει τα 60 από τα 200 χιλιόμετρα της διαδρομής, συμπεριλαμβανομένων των τούνελ, σε μία μόλις λωρίδα, λόγω έργων.

Ο ίδιος κάνει λόγο για υποκρισία του κράτους, που κατά τα άλλα μιλάει για δήθεν κίνδυνο λόγω των μπλόκων των αγροτών.

«Ενώ εισπράττουν κανονικοτατα διόδια, μας έβαλαν να οδηγούμε σήμερα τουλάχιστον 60 χιλιόμετρα ανάμεσα σε κώνους, σε δημόσιο μέχρι προχθές αυτοκινητόδρομο. Κίνδυνος αλά καρτ» καταλήγει.

Δείτε ενδεικτικές φωτογραφίες από το Μέτσοβο μέχρι τη Βέροια:

















