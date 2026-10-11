Σε πεδίο εκτεταμένων ελέγχων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΑΑΔΕ μετατρέπεται η μετωπική σύγκρουση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση, καθώς οι αποκαλύψεις για αμοιβές, οικονομικές απαιτήσεις και δάνεια άνοιξαν τον Ασκό του Αιόλου.

Εκτός από τις φορολογικές εκκρεμότητες ύψους 850.000 ευρώ του γνωστού συνθέτη, οι Αρχές βάζουν πλέον στο «μικροσκόπιο» και την Άννα Βίσση, ερευνώντας τη μη δήλωση ΦΠΑ δεκάδων χιλιάδων ευρώ για τις συναυλίες της στο Παναθηναϊκό Στάδιο και την ευρωπαϊκή της περιοδεία, καθώς και τιμολόγια εταιρειών εξωτερικού.

Έλεγχοι για αδήλωτο ΦΠΑ 80.000 ευρώ στις συναυλίες του Καλλιμάρμαρου

Η σύγκρουση των δύο καλλιτεχνών, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εστιάζουν στις δύο μεγάλες συναυλίες που παραχώρησε η Άννα Βίσση στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο).

Η διοργάνωση των δύο αυτών live έγινε μέσω εταιρείας μορφής ΙΚΕ, η οποία, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των αρχών, δεν υπέβαλε δήλωση ΦΠΑ ύψους 80.000 ευρώ, γεγονός που ενεργοποίησε τις διαδικασίες φορολογικού ελέγχου.

Η Άννα Βίσση ερμηνεύει τα τραγούδια «Τρελαίνομαι» και «Έμπνευση» στη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο:

Η Άννα Βίσση ερμηνεύει τα τραγούδια «Σε περίπτωση που» και «Αγάπη υπερβολική» στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο:

Στο «μικροσκόπιο» η ευρωπαϊκή περιοδεία και οι εταιρείες σε Κύπρο και Αγγλία

Παράλληλα, οι ελεγκτικές αρχές επεκτείνουν τις έρευνές τους και στη μίνι ευρωπαϊκή περιοδεία που πραγματοποίησε η ερμηνεύτρια τον Οκτώβριο του 2025, η οποία περιελάμβανε εμφανίσεις σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη, Άμστερνταμ, Παρίσι και Βρυξέλλες.

Από την εξέταση των στοιχείων προκύπτει ότι:

Οι εταιρείες μορφής ΕΕ που διοργάνωσαν τις συναυλίες στο εξωτερικό φέρονται να είναι συμφερόντων της τραγουδίστριας και δεν δήλωσαν ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ για τη διετία 2024-2025.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής μέσω τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από κυπριακές και αγγλικές εταιρείες .

Οι εν λόγω εταιρείες του εξωτερικού, που φέρονται επίσης να συνδέονται με την ερμηνεύτρια, έλαβαν αμοιβές τόσο για τα live στο Καλλιμάρμαρο όσο και για την περιοδεία στην Ευρώπη.

Βίντεο από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ντίσελντορφ, το 2025:

Το επεισόδιο του Νίκου Καρβέλα και η έρευνα για τα 850.000 ευρώ

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι διαδικασίες για τις φορολογικές εκκρεμότητες του Νίκου Καρβέλα. Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίσκεψη των εφοριακών στην κατοικία του προκλήθηκε έντονο επεισόδιο, με τον συνθέτη να ξεσπά σε ύβρεις και τους υπαλλήλους να αποχωρούν.

Στη συνέχεια, η κλήση κοινοποιήθηκε ψηφιακά και ο καλλιτέχνης υπέβαλε εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση, συμπεριλαμβάνοντας εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ.

Παρά τη συμμόρφωσή του, η ΑΑΔΕ ερευνά την πηγή και το νομικό καθεστώς των χρημάτων αυτών, καθώς ο δημιουργός έχει προβεί σε διακοπή της ατομικής επιχειρηματικής του δραστηριότητας εδώ και τέσσερα χρόνια.