Εντός της ημέρας αναμένεται η επίσημη απόφαση σχετικά με το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις, που ήταν ένα από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Όπως έχει γίνει γνωστό, με απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, αναμένεται να δοθεί το «πράσινο φως», όχι μόνο για νέες ταυτοποιήσεις μέσω DNA, αλλά και για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων, μετά από αιτήματα συγγενών που έχουν ζητήσει εκταφή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την ικανοποίηση του πλήρους αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, αποφάσισε η αρμόδια Εισαγγελία της Λάρισας.

Ο Πάνος Ρούτσι, που βρίσκεται για 22η ημέρα σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, είχε ζητήσει την εκταφή του γιου του, ζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του.

Αρχικά, δόθηκε άδεια εκταφής και διενέργεια εξετάσεων DNA για την ταυτοποίηση της σορού, απόφαση που δεν ικανοποίησε τον κ. Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει μέχρι και σήμερα την απεργία πείνας.

Πλέον, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας άναψε «πράσινο φως» για τη διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι.

Σύμφωνα με Δικαστικές πηγές, η απόφαση δεν σημαίνει ότι ξεκινά εκ νέου η ανάκριση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Εντός της ημέρας, αναμένεται να προσδιοριστεί η ημερομηνία για την έναρξη της δίκης για το δυστύχημα.

Η δικογραφία που θα σχηματιστεί με τα αποτελέσματα των εξετάσεων – ταυτοποίησης και τοξικολογικές- της εκταφής, θα είναι ξεχωριστή.

Πάνος Ρούτσι: «Καμία επίσημη ενημέρωση για άδεια τοξικολογικών εξετάσεων»

Η οικογένεια του Πάνου Ρούτσι σχολίασε την είδηση που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα (6/10), περί έγκρισης τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι.

Στη σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, ανέφεραν πως «δεν γνωρίζουμε αν πραγματικά έχει δοθεί η άδεια ή πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι. Δεν γνωρίζουμε αν η άδεια αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις (τοξικολογικές, βιοχημικές κ.ά.) τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου».

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Η οικογένεια Ρούτσι και οι δικηγόροι της δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής επίσημο έγγραφο σχετικά, συνεπώς μέχρι τότε:

-Δεν γνωρίζουμε αν πραγματικά έχει δοθεί η άδεια ή πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι.

-Δεν γνωρίζουμε αν η άδεια αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις (τοξικολογικές, βιοχημικές κ.α.) τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

-Δεν ακυρώνεται η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου εκταφή, η οποία πρόκειται να γίνει χωρίς άδεια και παρουσία της οικογενείας και των εμπειρογνωμόνων της, μόνο για ταυτοποίηση DNA, τη διενέργεια της οποίας η οικογένεια Ρούτσι προσπαθεί να εμποδίσει.

Η οικογένεια Ρούτσι απαιτεί να δοθεί εντολή για όλες τις απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια και η νομική ομάδα, χωρίς να παραλειφθεί καμία.

Τότε, και μόνο όταν το παραπάνω πιστοποιηθεί με επίσημο έγγραφο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αιτήματα της οικογένειας έχουν ικανοποιηθεί».

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης κατέθεσε η Καρυστιανού

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης κατέθεσε τη Δευτέρα (6/10), η Μαρία Καρυστιανού στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η κατάθεση του αιτήματος έγινε λίγες ώρες μετά την αποδοχή του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι, οποίος κάνει απεργία πείνας για 22η μέρα για την διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων, στην σορό του παιδιού του.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για να λήξει την απεργία πείνας, καθώς ξεκαθάρισε πώς δεν αρκούσαν στην οικογένεια μόνο η εξέταση DNA για την ταυτοποίησή του παιδιού τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες με την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας επιτρέπεται η διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, για τις οποίες έχει αποφασιστεί ή θα αποφασιστεί κατόπιν αιτήματος των συγγενών τους, εκταφή.

Σημειώνεται ότι αρχικά, είχε δοθεί άδεια εκταφής και διενέργεια εξετάσεων DNA για την ταυτοποίηση της σορού, απόφαση που δεν ικανοποίησε τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνέχισε την απεργία πείνας.