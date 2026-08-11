Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης «έδειξαν» την αιτία του θανάτου του αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο. Ο 38χρονος, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα το βράδυ της Δευτέρας 10 Αυγούστου, πέθανε από πνευμονικό οίδημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού με ένα μπουκάλι τζιν στα πόδια του. Ο ιατροδικαστής που τον εξέτασε, διαπίστωσε πως ο θάνατος του 38χρονου είχε επέλθει 10 με 12 ώρες πριν τον εντοπισμό του.

Αναμένονται, όμως, και οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν αν ο αστυνομικός είχε κάνει χρήση και άλλων ουσιών, ενώ σήμερα πρόκειται να γίνει και η νεκροψία – νεκροτομή.

Το χρονικό της εξαφάνισης και το τραγικό τέλος

Η σύντροφος του αστυνομικού είχε ανησυχήσει, καθώς ήδη από το προηγούμενο βράδυ εκείνος είχε φύγει από το σπίτι του στον Νέο Κόσμο γιατί είχε υπηρεσία, αλλά δεν είχε επιστρέψει, ούτε είχε δώσει σημάδια ζωής.

Για αυτόν τον λόγο, η γυναίκα πήγε στις Αρχές προκειμένου να δηλώσει την εξαφάνισή του. Το γεγονός ότι δεν είχε επικοινωνήσει με κανέναν για πολλές ώρες, αλλά ούτε είχε εμφανιστεί στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, όπου εργαζόταν, είχε δημιουργήσει ερωτήματα και ανησυχίες στα συγγενικά του πρόσωπα και σε συναδέλφους του.

Το κινητό του τηλέφωνο ήταν ενεργό και έδινε στίγμα από τον Άγιο Δημήτριο. Έτσι τον εντόπισαν οι άνδρες της αστυνομίας. Οι πόρτες του υπηρεσιακού οχήματός του ήταν κλειδωμένες και εκείνος με ένα μπουκάλι τζιν, νεκρός, στη θέση του συνοδηγού.

Ο 38χρονος έφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια.