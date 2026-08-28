Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης Κατερίνας στους Καταρράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, στη Νάουσα Ημαθίας.

Όπως έγινε γνωστό, από την εξέταση δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες αναμένεται να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε, χθες, το απόγευμα της Πέμπτης, όταν η νεαρή κοπέλα, η οποία θα γιόρταζε σήμερα τα 18ά της γενέθλια, βρισκόταν στους Καταρράκτες Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας, μαζί με τον 17χρονο φίλο της.

Τα δύο παιδιά έμπαιναν και έβγαιναν από το νερό, όταν κάποια στιγμή η Κατερίνα φέρεται να έδωσε το κινητό της στον νεαρό για να την τραβήξει φωτογραφία. Ξαφνικά, έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο νερό. Ο φίλος της, αν και αρχικά πίστεψε πως αστειευόταν, γρήγορα αντιλήφθηκε την κρισιμότητα της κατάστασης και προσπάθησε απεγνωσμένα να τη βγάλει. Βλέποντας πως δεν τα καταφέρνει, κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112.

Γύρω στις 16:15 σήμανε συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής. Στήθηκε άμεσα επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 12 πυροσβέστες, με τρία οχήματα, καθώς και 4 διασώστες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι δύτες εντόπισαν τελικά την 18χρονη χωρίς τις αισθήσεις της στον πυθμένα της λίμνης του καταρράκτη, σε ένα αρκετά δύσβατο σημείο. Το άψυχο σώμα της παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κατέθεσε ο 17χρονος και εξετάζεται το κινητό του τηλέφωνο ως προς το φωτογραφικό υλικό, προκειμένου να φωτιστούν οι τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση της κοπέλας στα νερά.

Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία

Η είδηση του ξαφνικού θανάτου έχει βυθίσει σε ανείπωτο πόνο την περιοχή. Η 18χρονη ζούσε μόνιμα στην Αθήνα, ωστόσο περνούσε το καλοκαίρι της στα Ριζώματα Βέροιας, το ορεινό χωριό όπου διαμένει η γιαγιά της. Τόσο στα Ριζώματα, όσο και στη Σφηκιά, το χωριό καταγωγής του πατέρα της, οι κάτοικοι αδυνατούν να πιστέψουν πώς ένα τόσο νέο κορίτσι χάθηκε τόσο άδικα.

Είναι χαρακτηριστικό πως λίγες ώρες νωρίτερα, η ίδια ανέβαζε φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα γοητευμένη από το τοπίο, το οποίο έμελλε να γίνει ο τόπος που θα ξεψυχούσε. Πρόκειται, μάλιστα, για το πρώτο τέτοιο δυστύχημα που καταγράφεται στους συγκεκριμένους καταρράκτες.

Η κηδεία της άτυχης Κατερίνας θα γίνει το Σάββατο 29 Αυγούστου και ώρα 11:00 στη Σφηκιά.