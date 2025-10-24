Ανοιχτή είναι από σήμερα (24/10) η πλατφόρμα vouchers.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο πρόγραμμα «North Evia Pass 2025» με το επίδομα των 150 ευρώ, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Με προϋπολογισμό που αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ, η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2021.

Η πρωτοβουλία παίρνει σάρκα και οστά, μέσω της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να ενισχύσει σε οικονομικό επίπεδο τις τοπικές επιχειρήσεις φιλοξενίας, εστίασης και μεταφορών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο προορισμούς:

-το δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού

-το δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

και θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Φάση 1: Νοέμβριος 2025

Φάση 2: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος 2026

Συνολικά 5.566 δικαιούχοι θα λάβουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα αξίας 150 ευρώ, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών έως και την τελευταία ημέρα της φάσης που έχουν επιλέξει.

Αναλυτικά:

2.783 κάρτες των 150 ευρώ για τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

2.783 κάρτες των 150 ευρώ για τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση ηλεκτρονικά ή μέσω των 1.027 ΚΕΠ πανελλαδικά.

Διαδικασία υποβολής αίτησης – Βήμα προς βήμα

-Είσοδος στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

-Καταχώριση στοιχείων επικοινωνίας (email και κινητό τηλέφωνο) και πιστοποίησή τους μέσω OTP.

-Αν είναι ήδη ενημερωμένα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr), δεν απαιτείται νέα επιβεβαίωση.

-Δήλωση προορισμού και φάσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ανήκουν σε μη επιλέξιμες κατηγορίες και τελική υποβολή της αίτησης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι αιτήσεις γίνονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με βασικές προϋποθέσεις:

Να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας (με βάση τη δήλωση εισοδήματος 2024).

Να μην έχουν κύρια κατοικία στην Εύβοια.

Να μην είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ) 2024-2025 ή 2025-2026, ούτε να λαμβάνουν παρόμοια παροχή από άλλον φορέα.

Με κλήρωση η επιλογή των δικαιούχων

Οι τελικοί δικαιούχοι θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση που θα κάνει ο φορέας υλοποίησης. Τα αποτελέσματα, όπως είναι αναμενόμενο, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής κάρτας θα ξεκινήσει εντός δύο εργάσιμων ημερών, έπειτα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ενώ οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν από τον πάροχο πληρωμών για τα βήματα που απαιτούνται για την ενεργοποίησής της. Η χρήση της κάρτας, απαιτεί smartphone με τεχνολογία NFC για ανέπαφες συναλλαγές.

Χρηματοδότηση και υλοποίηση

Το πρόγραμμα «North Evia Pass 2025» υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και χρηματοδοτείται από το ίδιο Υπουργείο.

Τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το χρηματικό ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί μέχρι και την ολοκλήρωση της Φάσης, εντός της οποίας έχετε υποβάλει αίτηση και κληρωθεί.

Π.χ. Αν κληρωθείτε για την 2η Φάση (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος 2026), θα μπορείτε να εξαργυρώσετε το North Evia Pass 2025 έως και 30/11/2026.