Ξεκινούν από σήμερα, 10 Αυγούστου 2026, οι αιτήσεις αποζημιώσεων για τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική, Βοιωτία, Αιγιαλεία και Ρέθυμνο.

Η πίστωση των κονδυλίων στους δικαιούχους αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δέκα ημερών. Οι αιτήσεις κατατίθενται στους Δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων, ενώ το πλαίσιο κάλυψης περιλαμβάνει 600 ευρώ για πρώτες βιοτικές ανάγκες, έως 6.000 ευρώ για επισκευές και οικοσκευή, αποζημίωση έως 100% για πληγέντα κτήρια και επίδομα ενοικίου έως 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, μαζί με πρόσθετα βοηθήματα για ΑμεΑ, πολυτέκνους και άτομα με μόνιμη σωματική βλάβη.

Αποτελέσματα αποτιμήσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υφυπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από τις 325 αυτοψίες που διενεργήθηκαν σε Δυτική Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο, 88 κτήρια κρίθηκαν πράσινα και ασφαλή, 119 κίτρινα ως προσωρινά μη κατοικήσιμα και 118 κόκκινα ως επικίνδυνα.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα», 56 «κίτρινα» και 57 «πράσινα».

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται συμπληρωμένη αίτηση, αστυνομική ταυτότητα, Ε1 και Ε9 του τελευταίου φορολογικού έτους, δελτίο αυτοψίας ή επανελέγχου της ΓΔΑΕΦΚ, λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, IBAN τραπεζικού λογαριασμού, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και τα σχετικά πιστοποιητικά σε περίπτωση αναπηρίας. Σε υποβολή μέσω εκπροσώπου απαιτείται εξουσιοδότηση μέσω gov.gr ή με γνήσιο υπογραφής.

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας υποβάλλονται τα έντυπα ταυτότητας, Ε1 και Ε9 όλων των συνιδιοκτητών, μαζί με υπεύθυνη δήλωση ορισμού του δικαιούχου είσπραξης.

Σε μισθωμένες ή παραχωρημένες κατοικίες, την αίτηση οικοσκευής υποβάλλει ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος προσκομίζοντας το αντίστοιχο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Πρόσθετα οικονομικά και φορολογικά μέτρα

Βάσει των αποφάσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, ενεργοποιείται επιχορήγηση επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς με ανώτατο όριο τις 500.000 ευρώ, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, δωδεκάμηνη αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας για σοβαρά πληγείσες επιχειρήσεις και τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ειδικό πλαίσιο ενίσχυσης τοπικής οικονομίας

Για τις περιοχές Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρι αποφασίστηκε η δημιουργία ειδικού προγράμματος pass για την επόμενη τουριστική περίοδο με στόχο την ενίσχυση της επισκεψιμότητας, καθώς και η ενεργοποίηση του σχήματος My Business Support για την κάλυψη των οικονομικών απωλειών των τοπικών επιχειρήσεων σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.