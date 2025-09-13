Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε από τη Βουλή ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ο οποίος φέρνει ριζικές αλλαγές στα πρόστιμα και στις ποινές για τροχαίες παραβάσεις.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το νέο πλαίσιο δίνει έμφαση στην πρόληψη και στην καλλιέργεια μιας νοοτροπίας οδικής ασφάλειας. Για πρώτη φορά, ο ΚΟΚ προβλέπει ένα συνεκτικό και κλιμακωτό σύστημα ποινών, μέσω του οποίου θεσπίζονται πιο αυστηρές κυρώσεις, σε περίπτωση επανάληψης επικίνδυνης οδικής συμπεριφοράς.

Συζητήθηκε πολύ το ζήτημα για τα όρια ταχύτητας εντός κατοικημένων περιοχών, που μέχρι σήμερα ήταν παντού 50 χλμ./ώρα, ενώ τα υπόλοιπα όρια καθορίζονταν κατά περίπτωση μέσω της εκάστοτε σήμανσης.

Από 1/1/2026, το γενικό όριο των 50 χλμ./ώρα διατηρείται, όμως εισάγεται νέο σύστημα ορίων ταχύτητας, τα οποία θα διαμορφώνονται ανά τύπο οδού, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τη σήμανση.

Όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο ΚΟΚ δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει στην αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών. «Δεν επιδιώκουμε μια εικόνα υπερβολικής αυστηρότητας, αλλά μια αναγκαία απάντηση στα σκληρά δεδομένα που αντιστοιχούν σε ανθρώπινες ζωές. Θεσπίζουμε σαφείς κανόνες, οικοδομούμε σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και επενδύουμε σε μεγαλύτερη ασφάλεια στην καθημερινότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι κύριες αλλαγές

-Χρήση κινητού χωρίς ατύχημα

Παλιά: Αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 60 ημέρες.

Νέα ρύθμιση: Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές: Πρόστιμα έως 2.000€ και αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.

-Χρήση κινητού με ατύχημα

Παλιά: Μόνο αφαίρεση άδειας/πινακίδων για 60 ημέρες, χωρίς ποινικές συνέπειες.

Νέα ρύθμιση: Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας 30 ημερών.

Υποτροπές: Πολύ αυστηρότερα πρόστιμα (έως 4.000€), αφαίρεση άδειας έως 8 χρόνια και ποινικές κυρώσεις με κάθειρξη.

-Μη χρήση κράνους

Παλιά: Αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 60 ημέρες, ο συνεπιβάτης πλήρωνε 50€.

Νέα ρύθμιση: Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας 30 ημερών. Τιμωρείται τόσο ο συνεπιβάτης όσο και ο οδηγός.

Υποτροπές: Πρόστιμα έως 2.000€ και αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.

-Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Παλιά: Αφαίρεση άδειας/πινακίδων για 60 ημέρες, πρόστιμο 50€ στον συνεπιβάτη.

Νέα ρύθμιση: Οδηγός πρόστιμο 350€ + αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Συνεπιβάτης 150€, που επιβαρύνει και τον οδηγό.

Υποτροπές: Πρόστιμα έως 2.000€ και αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.

-Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Για επίπεδα 0,50–1,10 g/l: Πρόστιμα 350–700€, αφαίρεση άδειας έως 90 ημέρες.

Για άνω του 1,10 g/l: Πρόστιμο 1.200€, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες, υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος, φυλάκιση 2 μήνες έως 5 έτη.

Υποτροπές: Πρόστιμα έως 4.000€ και αφαίρεση άδειας έως 10 έτη.

-Υπερβολική ταχύτητα

Πάνω από 50km/h: Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας 60 ημερών.

Πάνω από 200km/h ή κόντρες: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτους.

Υποτροπές: Πολύ υψηλότερα πρόστιμα και αφαίρεση άδειας έως 4 χρόνια.

-Παραβίαση φωτεινού σηματοδότη ή STOP

Σταθερά πρόστιμα 350–700€, με αυστηρότερες ποινές και μεγαλύτερη αφαίρεση άδειας σε περίπτωση ατυχήματος.

-Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Νέα ποινή: Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας για 1 έτος και φυλάκιση έως 2 έτη.

-Παρακώλυση σιδηροδρόμων ή ΜΜΜ

Πολύ αυστηρότερες κυρώσεις, με πρόστιμα έως 1.200€, αφαίρεση άδειας, ακόμα και φυλάκιση.

-Λεωφορειολωρίδες – Ταξί

Διατηρείται η απαγόρευση κίνησης, αλλά εισάγονται εξαιρέσεις (επιβίβαση, αποβίβαση, ειδικά ταξί ΑμεΑ, ηλεκτρικά ταξί).

-Θέσεις ΑμεΑ

Πρόστιμο 150€, αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 60 ημέρες, απομάκρυνση οχήματος.

-Όρια ταχύτητας

Μέχρι το 2026 ισχύει το γενικό όριο 50 km/h εντός πόλης. Μετά θα εφαρμόζονται νέα όρια, ανάλογα με τον τύπο οδού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με σήμανση.