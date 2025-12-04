Από σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου παραδίδεται επίσημα το τελευταίο τμήμα του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, μήκους 10 χιλιομέτρων, που εκτείνεται από το Μιντιλόγλι έως τα Καμίνια. Με την ολοκλήρωση αυτού του κομματιού, τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία ο οδικός άξονας που συνδέει τη Δυτική Αχαΐα με την Ηλεία. Στις 9:30 το πρωί αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τελετή παράδοσης, παρουσία του υπουργού Υποδομών Χρίστου Δήμα.

Μετά από χρόνια αναμονής και συνεχείς εργασίες, ο σύγχρονος οδικός άξονας που ενώνει την Αχαΐα με την Ηλεία έφτασε επιτέλους στην ολοκλήρωσή του

Ταυτόχρονα, η Ολυμπία Οδός ανακοίνωσε ότι από την ίδια ημέρα ενεργοποιείται το νέο σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα – Κυλλήνη, συνολικού μήκους 46,5 χλμ., σηματοδοτώντας την πλήρη λειτουργική μετάβαση του οδικού δικτύου.

Τιμές διοδίων

Οι χρεώσεις (με 24% ΦΠΑ) ανά σταθμό και κατηγορία οχήματος έχουν ως εξής:

Μετωπικός Σταθμός Πάτρας

Κατηγορία 1: 2,40 €

Κατηγορία 2: 3,50 €

Κατηγορία 3: 8,90 €

Κατηγορία 4: 12,40 €

Πλευρικός Σταθμός Κάτω Αχαΐας

Κατηγορία 1: 1,50 €

Κατηγορία 2: 2,10 €

Κατηγορία 3: 5,40 €

Κατηγορία 4: 7,50 €

Παράλληλα, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, το οποίο προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως 60% για οχήματα κατηγορίας 1 και 2, ανάλογα με τη συχνότητα των διελεύσεων. Για τη χρήση του απαιτείται ο πομποδέκτης ΟΛΥΜΠΙΑ PASS ή η Μοτοκάρτα.

Επιπλέον, τους προσεχείς μήνες θα εφαρμοστεί και στην Πατρών – Πύργου η χιλιομετρική χρέωση, που ήδη ισχύει στο υπόλοιπο δίκτυο της Ολυμπίας Οδού, επιτρέποντας μια πιο δίκαιη και αναλογική τιμολόγηση, ανάλογα με τα χιλιόμετρα που διανύει ο κάθε οδηγός.

Ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος

Η Πατρών – Πύργου αποτελεί τον πρώτο ελληνικό αυτοκινητόδρομο που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και αυτόματες μηχανές πληρωμής, χωρίς παραδοσιακά ταμεία. Για την απόκτηση πομποδέκτη ή πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα εκπτώσεων, οι οδηγοί μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ολυμπίας Οδού ή να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 22960-95555.

Η ολοκλήρωση του άξονα αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την οδική ασφάλεια, να μειώσει τον χρόνο μετακινήσεων και να δώσει αναπτυξιακή ώθηση σε ολόκληρη τη δυτική Ελλάδα.