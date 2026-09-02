Μια τεράστια υπόθεση ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και διακίνησης ναρκωτικών φαίνεται πως ξετύλιξαν οι Αρχές, με αφορμή τον εντοπισμό μιας μικροποσότητας κοκαΐνης. Αυτό που ξεκίνησε ως ένας τυπικός έλεγχος στο λιμάνι του Πειραιά, οδήγησε το Λιμενικό Σώμα στην αποκάλυψη ενός σκοτεινού δικτύου στη Ρόδο, το οποίο δρούσε πίσω από τη «βιτρίνα» μιας εταιρείας real estate.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Λιμενικού Σώματος, η υπόθεση έχει πλέον λάβει τεράστιες διαστάσεις, καθώς προκύπτουν σοβαρότατες ενδείξεις για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης με πλοκάμια τόσο στη διακίνηση ναρκωτικών, όσο και στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το «νήμα» ξεκίνησε από τον Πειραιά

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε το πρωί της 27ης Αυγούστου. Στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά εντόπισαν έναν 62χρονο Έλληνα, κατά την άφιξη επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου που προερχόταν από τη Ρόδο.

Με την πολύτιμη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, οι λιμενικοί έθεσαν υπό παρακολούθηση τον 62χρονο, ο οποίος εισήλθε στον χώρο των ασυνόδευτων αποσκευών για να παραλάβει μια βαλίτσα. Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν κρυμμένα 35 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και 0,9 γραμμάρια κάνναβης, οδηγώντας στην άμεση σύλληψή του.

Η επιχείρηση στη Ρόδο και η «βιτρίνα» του real estate

Αξιοποιώντας τα στοιχεία από τη σύλληψη στον Πειραιά, οι ερευνητές έφτασαν γρήγορα στα ίχνη του αποστολέα των ναρκωτικών. Πρόκειται για έναν 45χρονο από την Αλβανία, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι εργαζόταν σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) με έδρα τη Ρόδο και αντικείμενο το real estate.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση στο νησί των Ιπποτών από μικτό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου. Στην έφοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα, συμμετείχε και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος Κ9 «ΣΕΙΡΗΝΑ» (Ν049) του Λιμεναρχείου Κω.

Ο «θησαυρός» στο υποκατάστημα

Τα ευρήματα κατά την έρευνα στο υποκατάστημα της μεσιτικής εταιρείας προκάλεσαν την έκπληξη των Αρχών. Στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Μετρητά ύψους 949.658,38 ευρώ, για τα οποία δεν υπήρχε κανένα δικαιολογητικό έγγραφο νόμιμης κατοχής ή αποθήκευσης.

Μεγάλος αριθμός τερματικών μηχανημάτων (POS).

Πλήθος καρτών από διάφορα πιστωτικά ιδρύματα.

Κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων.

Χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και ποσά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 45χρονος υπάλληλος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ πάνω του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 3.750 ευρώ. Το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε κατατέθηκε ήδη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Η αντιπαραβολή των ευρημάτων με τα επίσημα βιβλία της εταιρείας, καθώς και τα έγγραφα στα οποία φέρεται να εμπλέκεται πλήθος προσώπων, «δένουν» τις κατηγορίες περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και εγκληματικής οργάνωσης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές. Η προανάκριση συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για παράβαση του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.