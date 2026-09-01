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Η οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως, μαζί με τα έξι παιδιά τους, ήταν η πρώτη που εγκαταστάθηκε στη Φουρνά Ευρυτανίας, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της δασκάλας Παναγιώτας Διαμαντή και του ιερέα του χωριού για τη διάσωση του τόπου από την ερήμωση.
Η πρωτοβουλία αυτή κατάφερε να δώσει νέα ζωή στο χωριό και να κρατήσει ανοιχτό το σχολείο. Ωστόσο, μετά από δύο χρόνια παραμονής, η οικογένεια έκρινε ότι ο κύκλος αυτός έκλεισε και πήρε την απόφαση να αποχωρήσει για να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη για την τοπική κοινωνία.
Η δασκάλα της Φουρνάς με μήνυμά της στα social media αποχαιρέτησε τον Στέφανο, τη Βάσω και τα παιδιά τους.
Απόσπασμα από την ανάρτησή τους:
«Μαζί με τον Στέφανο και την Βασιλική έχουν μετοικήσει στην Φουρνα άλλες 5 οικογένειες, δύο εκ των οποίων δεν επέστρεψαν μέσω του προγράμματος της Νέας Ζωής στο Χωριο, αλλά μόνες τους βλέποντας πως αποκτά ξανά ζωή στο χωριό, ενώ μέσω της πρωτοβουλίας μας 6 οικογένειες έχουν μετοικήσει στη Ζίτσα Ιωαννίνων και 2 οικογένειες στο Κόκκινο Βοιωτίας, έχοντας στην αναμονή 80 ακόμη οικογένειες για να μετοικήσουν στην επαρχία.
Στέφανε και Βασιλική, σας ευχαριστούμε για το κομμάτι της διαδρομής που περπατήσαμε μαζί και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή αρχή στη Νάξο, στο νέο σας ξεκίνημα.»
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