Παναγιώτας Διαμαντή και του ιερέα του χωριού για τη διάσωση του τόπου από την ερήμωση. Η οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως, μαζί με τα έξι παιδιά τους, ήταν η πρώτη που εγκαταστάθηκε στη Φουρνά Ευρυτανίας , ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της δασκάλαςκαι του ιερέα του χωριού για τη διάσωση του τόπου από την ερήμωση. Η πρωτοβουλία αυτή κατάφερε να δώσει νέα ζωή στο χωριό και να κρατήσει ανοιχτό το σχολείο. Ωστόσο, μετά από δύο χρόνια παραμονής, η οικογένεια έκρινε ότι ο κύκλος αυτός έκλεισε και πήρε την απόφαση να αποχωρήσει για να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη για την τοπική κοινωνία.

Η δασκάλα της Φουρνάς με μήνυμά της στα social media αποχαιρέτησε τον Στέφανο, τη Βάσω και τα παιδιά τους.

Απόσπασμα από την ανάρτησή τους:

«Μαζί με τον Στέφανο και την Βασιλική έχουν μετοικήσει στην Φουρνα άλλες 5 οικογένειες, δύο εκ των οποίων δεν επέστρεψαν μέσω του προγράμματος της Νέας Ζωής στο Χωριο, αλλά μόνες τους βλέποντας πως αποκτά ξανά ζωή στο χωριό, ενώ μέσω της πρωτοβουλίας μας 6 οικογένειες έχουν μετοικήσει στη Ζίτσα Ιωαννίνων και 2 οικογένειες στο Κόκκινο Βοιωτίας, έχοντας στην αναμονή 80 ακόμη οικογένειες για να μετοικήσουν στην επαρχία.