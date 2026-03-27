Επιμέλεια: Όλγα Φωτιάδου

Συνέντευξη: Αγγελική Στόγια

Η σύλληψή του πριν λίγες μέρες προκάλεσε σάλο στα μέσα ενημέρωσης και στα social media. Τίτλοι, αναρτήσεις και σχόλια δημιούργησαν μια έντονα δραματική εικόνα πριν ακουστεί η δική του πλευρά. Ο Θάνος Αλυμπάκης, ο 34χρονος bodybuilder από τη Θεσσαλονίκη, που βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για υπόθεση σκευασμάτων, μιλά για πρώτη φορά αποκλειστικά στο zougla.gr.

Ο Θάνος Αλυμπάκης ασχολείται χρόνια με το bodybuilding και χρησιμοποιεί αναβολικά από τα 20 του χρόνια — σήμερα είναι 34 — θεωρώντας την προπόνηση, τη διατροφή και τη συνέπεια στον χώρο του αθλητισμού κομμάτι της ζωής του. Παρά τη δυσάρεστη εμπειρία, μόλις αφέθηκε ελεύθερος, πήγε κατευθείαν για προπόνηση, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι: η ζωή του συνεχίζεται όπως πριν χωρίς να κρατά κακία αλλά ούτε και να αποζητά την εκδίκηση.

Ακούστηκαν και γράφτηκαν υπερβολές

Όπως εξηγεί ο Θάνος Αλιμπάκης, πολλά από όσα γράφτηκαν στον Τύπο και όσα ακούστηκαν στην τηλεόραση ήταν υπερβολικά! Τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν στο μαγαζί του δεν ήταν παρά stock pre-workout προϊόντα — προϊόντα που χρησιμοποιεί ο ίδιος για χρόνια στην καθημερινή του ρουτίνα και στο bodybuilding. Ο Θάνος Αλυμπάκης ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε ότι ορισμένα περιείχαν ουσίες που θεωρούνται παράνομες από τον ΕΟΦ, καθώς τα είχε αγοράσει από νόμιμα sites του εξωτερικού, με τιμολόγια και παραστατικά, όπως οποιοσδήποτε θα μπορούσε να τα αγοράσει. «Στο εξωτερικό πωλούνται νόμιμα», λέει, «στην Ελλάδα απλώς θεωρούνται παράνομα».

Πώς έγινε η σύλληψη

Η σύλληψή του προέκυψε μετά από ένα email που έλαβε η Ελληνική Αστυνομία, στο οποίο αναφερόταν ότι ο ίδιος χρησιμοποιεί αναβολικά σε άλλους αθλητές. Ο ίδιος αρνείται ότι τα έδινε σε τρίτους, τονίζοντας ότι όλα τα προϊόντα ήταν για προσωπική χρήση!

«Πιστεύω πολύ στον Θεό», λέει ο Θάνος Αλυμπάκης. «Δουλεύω πολύ σκληρά, θέλω την ηρεμία μου. Δεν ζητώ εκδίκηση για όσα έζησα, παρόλο που ένιωσα ότι αδικήθηκα». Η μεγαλύτερη στεναχώρια του ήταν η σκέψη για τη γιαγιά και τη μητέρα του, που θα ανησυχούσαν για τη σύλληψή του.

Ο Θάνος Αλυμπάκης τονίζει πως δεν είναι διακινητής αναβολικών αλλά μόνο χρήστης. Τέλος δεν φοβάται ότι αυτή η υπόθεση θα του αφήσει ρετσινιά γιατί ο ίδιος δουλεύει σκληρά για να έχει ένα καλό όνομα στον χώρο του.

Ακούστε όλα όσα μας είπε, αποκλειστικά στο zougla.gr:

Θυμίζουμε ο 34χρονος bodybuilder συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για προμήθεια και διακίνηση παράνομων αναβολικών σκευασμάτων και μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής. Αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, με εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση 5.000 €. Οι ίδιοι περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν και σε συγγενικά του πρόσωπα την 31χρονη αδερφή του και τον 61χρονο πατέρα του. Απολογούμενος, ο 35χρονος bodybuilder και influencer, υποστήριξε ότι τα επίμαχα σκευάσματα δεν τα πήραν αθλητές, ενώ σε ό,τι αφορά τα συμπληρώματα διατροφής, είπε ότι έκανε νόμιμο εμπόριο με τα προβλεπόμενα παραστατικά.