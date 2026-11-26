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Τα «πλοκάμια» τους μέχρι και την Ιταλία είχαν ανοίξει τα μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων που εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής μετακινούμενων υπαλλήλων και ένστολων.
Με τα κεντρικά γραφεία τους να είναι στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη, το βοηθητικό τους γραφείο στη Μυτιλήνη και μια εταιρεία στην Ανκόνα ζημίωσαν το Δημόσιο με πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζουμε πως τα δύο κυκλώματα λειτουργούσαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και διέθεταν οργανωμένους επαγγελματικούς χώρους, όπου εξυπηρετούσαν τους «πελάτες» τους.
Η πρώτη ομάδα είχε ως έδρα την Ηλιούπολη με τα γραφεία της βρίσκονται στις οδούς Μάρκου Μπότσαρη και Βύρωνος. Εκεί λειτουργούσε το τηλεφωνικό κέντρο, το άτυπο λογιστήριο και ήταν το κεντρικό σημείο εξυπηρέτησης των υπαλλήλων που απευθύνονταν σε αυτούς. Ηγετικό στέλεχος της πρώτης ομάδας φέρεται να είναι η «Μαρκέλλα», η λογίστρια, η οποία ήταν διαχειρίστρια και μοναδική μέτοχος σε μια σειρά εταιρειών – βιτρίνα. Σημαντικό ρόλο είχαν δύο συγγενικά της πρόσωπα και συγκεκριμένα, η μητέρα της και ο σύζυγός της, ο οποίος είναι εν ενεργεία αρχιφύλακας της ΕΛ.ΑΣ και υπηρετούσε με απόσπαση στα Ιωάννινα. Σημειώνεται μάλιστα, πώς στην κατοικία της μητέρας της επικεφαλής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κρυμμένα 328.375 ευρώ σε μετρητά.
Παράλληλα η «Μαρκέλλα» διατηρούσε βοηθητικό γραφείο σε δεύτερο όροφο κτηρίου στην οδό Αλκαίου στην Μυτιλήνη, ενώ είχε επεκτείνει την δραστηριότητά της ως την Ανκόνα της Ιταλίας, όπου εξυπηρετούσε μετακινούμενα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το στοιχείο που κίνησε τις υποψίες των ερευνητών προέκυψε από τα αρχεία του ΓΕΜΗ. Αν και η μία εταιρεία εδρεύει στα νότια προάστια και η δεύτερη στη Μυτιλήνη, και οι δύο δηλώνουν ακριβώς το ίδιο τηλέφωνο επικοινωνίας και την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.
Στη δεύτερη ομάδα, τα γραφεία της βρισκόνταν στον πρώτο όροφο κτηρίου στην οδό Πατριάρχου Ιερεμίου 55 στην περιοχή του Γκύζη. Βασικό μέλος της είναι ένας άνδρας, ονόματι «Γιώργος», για τον οποίο δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά προς το παρόν. Αρχηγικό στέλεχος, όμως, της δεύτερης ομάδας, η οποία εξυπηρετούσε αποκλειστικά αξιωματικούς της αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος ήταν ένας ιδιώτης, ο οποίος χειριζόταν επιχειρησιακό τηλέφωνο. Εκεί τον καλούσαν απευθείας οι ένστολοι, ενώ δεύτερο τηλέφωνο χρησιμοποιούσε και η γυναίκα του για την εξυπηρέτηση πελατών.
Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός των εικονικών διανυκτερεύσεων
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αστυνομίας, δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν στήσει μια καλοκουρδισμένη «βιομηχανία» εικονικών παραστατικών.
Στόχος ήταν η παράνομη είσπραξη επιδομάτων εκτός έδρας μετακίνησης από στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Χρησιμοποιώντας εταιρείες-βιτρίνες, τα μέλη των κυκλωμάτων μίσθωναν και στη συνέχεια υπεκμίσθωναν κατοικίες ανά την επικράτεια, παρουσιάζοντάς τες ως τουριστικά καταλύματα. Έναντι χρηματικής αμοιβής, χορηγούσαν πλαστές αποδείξεις σε αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς, στρατιωτικούς και λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, για διαμονές που ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν.
Με τα επίμαχα παραστατικά, οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι δικαιολογούσαν υπηρεσιακά ταξίδια εκτός έδρας, εισπράττοντας τις αντίστοιχες αποζημιώσεις, χωρίς όμως να έχουν διανυκτερεύσει στα εν λόγω καταλύματα.
Τα κενά στους ελέγχους και η εκμετάλλευση του συστήματος
Στη συνέχεια αυτό άλλαξε και τα χρήματα άρχισαν να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ίδιων των ένστολων, οι οποία πλήρωναν μόνοι τους τα καταλύματα. Ήταν «κοινό» μυστικό για τις τάξεις των Σωμάτων Ασφαλείας ότι κάποιοι εκμεταλλεύονταν το καθεστώς και εισέπρατταν πολλά χρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», η ίδια τακτική χρησιμοποιείται και στις μετακινήσεις και σε ένα μεγάλο φάσμα των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι ταξιδεύουν για υπηρεσιακούς λόγους σε άλλες περιοχές εκτός Αθηνών.
Σημειώνεται πως ένα ακόμη άνδρας είχε αναλάβει τον ρόλο της παράδοσης αυτοπροσώπως των πλαστών παραστατικών σε ένστολους. Η παράδοση γινόταν ακόμη και έξω από τη ΓΑΔΑ και έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
Τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην απάτη
Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 21 μέλη των δύο κυκλωμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται οκτώ ένστολοι ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός πως τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής.
Στην λειτουργία της πρώτης ομάδας, σημαντικό ρόλο είχαν ένας αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα και η λογίστρια. Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς αστυνομικός, Λάζαρος Δημάκης, διατηρούσε πολύ στενή σχέση με τη λογίστρια, τη «Μαρκέλλα» η οποία φέρεται να έχει κομβικό ρόλο επίσης στην πρώτη ομάδα της απάτης.
Στο λογιστικό γραφείο της συγκεκριμένης γυναίκας κατευθύνονταν ένστολοι, με υποδείξεις – συστάσεις ακόμη και από γραφεία βουλευτών αλλά και υπουργών. Σημειώνεται πως ο αστυνομικός είναι εκλεγμένος αυτοδιοικητικός στην Κοινότητα Βουλιάστα, ενώ υπηρετεί στα ΜΑΤ του Νομού Ιωαννίνων. Παλαιότερα ήταν συνδικαλιστής στο Σωματείο Συνοριοφυλάκων.
Βασικό μέλος της δεύτερης ομάδας είναι ένας άνδρας, ονόματι «Γιώργος», για τον οποίο και τη δράση της σπείρας του δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά προς το παρόν.
Τα πολυτελή οχήματα που είχαν τα μέλη της σπείρας:
Πάνω από 1.300 εμπλεκόμενοι υπάλληλοι
Μέχρι στιγμής, η έρευνα έχει οδηγήσει στην ταυτοποίηση 1.309 ενστόλων και δημοσίων υπαλλήλων που φέρονται να αξιοποίησαν τα εικονικά παραστατικά, εκτοξεύοντας τη ζημία του Δημοσίου σε τουλάχιστον 15.000.000 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης των Αρχών σε Αττική, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, περάστηκαν χειροπέδες σε 21 εμπλεκομένους.
Κακουργηματικές διώξεις σε 16 κατηγορούμενους
Ενώπιον των δικαστικών Αρχών, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, οδηγήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (25/11) οι 20 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε εκτεταμένη υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω εικονικών παραστατικών διαμονής. Η συνολική οικονομική ζημία για τα κρατικά ταμεία υπολογίζεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα περίπου 1.291 ενστόλων.
Από τους συλληφθέντες που πέρασαν το κατώφλι του Εισαγγελέα, 16 αντιμετωπίζουν κακουργήματα και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Ανακριτή. Η δικογραφία διαχωρίστηκε, με τέσσερις κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες και να παραπέμπονται στη Στρατιωτική Δικαιοσύνη.
Στους 16 κατηγορούμενους ασκήθηκε δίωξη για:
-Διευθυνση, συγκρότηση κι ένταξη σε εγκληματική οργανωση
– Συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του δημοσίου κατ εξακολούθηση
– Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.