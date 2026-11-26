Τα «πλοκάμια» τους μέχρι και την Ιταλία είχαν ανοίξει τα μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων που εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής μετακινούμενων υπαλλήλων και ένστολων.

Με τα κεντρικά γραφεία τους να είναι στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη, το βοηθητικό τους γραφείο στη Μυτιλήνη και μια εταιρεία στην Ανκόνα ζημίωσαν το Δημόσιο με πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζουμε πως τα δύο κυκλώματα λειτουργούσαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και διέθεταν οργανωμένους επαγγελματικούς χώρους, όπου εξυπηρετούσαν τους «πελάτες» τους.

Η πρώτη ομάδα είχε ως έδρα την Ηλιούπολη με τα γραφεία της βρίσκονται στις οδούς Μάρκου Μπότσαρη και Βύρωνος. Εκεί λειτουργούσε το τηλεφωνικό κέντρο, το άτυπο λογιστήριο και ήταν το κεντρικό σημείο εξυπηρέτησης των υπαλλήλων που απευθύνονταν σε αυτούς. Ηγετικό στέλεχος της πρώτης ομάδας φέρεται να είναι η «Μαρκέλλα», η λογίστρια, η οποία ήταν διαχειρίστρια και μοναδική μέτοχος σε μια σειρά εταιρειών – βιτρίνα. Σημαντικό ρόλο είχαν δύο συγγενικά της πρόσωπα και συγκεκριμένα, η μητέρα της και ο σύζυγός της, ο οποίος είναι εν ενεργεία αρχιφύλακας της ΕΛ.ΑΣ και υπηρετούσε με απόσπαση στα Ιωάννινα. Σημειώνεται μάλιστα, πώς στην κατοικία της μητέρας της επικεφαλής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κρυμμένα 328.375 ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα η «Μαρκέλλα» διατηρούσε βοηθητικό γραφείο σε δεύτερο όροφο κτηρίου στην οδό Αλκαίου στην Μυτιλήνη, ενώ είχε επεκτείνει την δραστηριότητά της ως την Ανκόνα της Ιταλίας, όπου εξυπηρετούσε μετακινούμενα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το στοιχείο που κίνησε τις υποψίες των ερευνητών προέκυψε από τα αρχεία του ΓΕΜΗ. Αν και η μία εταιρεία εδρεύει στα νότια προάστια και η δεύτερη στη Μυτιλήνη, και οι δύο δηλώνουν ακριβώς το ίδιο τηλέφωνο επικοινωνίας και την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Στη δεύτερη ομάδα, τα γραφεία της βρισκόνταν στον πρώτο όροφο κτηρίου στην οδό Πατριάρχου Ιερεμίου 55 στην περιοχή του Γκύζη. Βασικό μέλος της είναι ένας άνδρας, ονόματι «Γιώργος», για τον οποίο δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά προς το παρόν. Αρχηγικό στέλεχος, όμως, της δεύτερης ομάδας, η οποία εξυπηρετούσε αποκλειστικά αξιωματικούς της αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος ήταν ένας ιδιώτης, ο οποίος χειριζόταν επιχειρησιακό τηλέφωνο. Εκεί τον καλούσαν απευθείας οι ένστολοι, ενώ δεύτερο τηλέφωνο χρησιμοποιούσε και η γυναίκα του για την εξυπηρέτηση πελατών.

Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός των εικονικών διανυκτερεύσεων

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αστυνομίας, δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν στήσει μια καλοκουρδισμένη «βιομηχανία» εικονικών παραστατικών.

Στόχος ήταν η παράνομη είσπραξη επιδομάτων εκτός έδρας μετακίνησης από στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Χρησιμοποιώντας εταιρείες-βιτρίνες, τα μέλη των κυκλωμάτων μίσθωναν και στη συνέχεια υπεκμίσθωναν κατοικίες ανά την επικράτεια, παρουσιάζοντάς τες ως τουριστικά καταλύματα. Έναντι χρηματικής αμοιβής, χορηγούσαν πλαστές αποδείξεις σε αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς, στρατιωτικούς και λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, για διαμονές που ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν.

Με τα επίμαχα παραστατικά, οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι δικαιολογούσαν υπηρεσιακά ταξίδια εκτός έδρας, εισπράττοντας τις αντίστοιχες αποζημιώσεις, χωρίς όμως να έχουν διανυκτερεύσει στα εν λόγω καταλύματα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των Αρχών, στις αποδείξεις αναγραφόταν συστηματικά το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αποζημίωσης ανά βραδιά. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις όπου υπήρχε πραγματική διαμονή, το αναγραφόμενο ποσό ήταν τεχνηέντως διογκωμένο σε σχέση με το πραγματικό κόστος. Τα κενά στους ελέγχους και η εκμετάλλευση του συστήματος Οι δύο ομάδες εκμεταλλεύτηκαν την αλλαγή στο σύστημα πληρωμών και το κενό των ελέγχων. Πιο παλιά οι διανυκτερεύσεις πληρώνονταν απευθείας από το Υπουργείο με υπηρεσιακό έγγραφο.