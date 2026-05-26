Ένας influencer από την Αυστραλία περιγράφει την σχέση του Ευάγγελου Μαρινάκη και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την στενή φιλία, ως την μεγάλη αντιπαλότητα και έχθρα.

Ο Τζο Χαμ περιγράφει τα γεγονότα, με αφορμή την άγρια συμπλοκή του ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ και του Ολυμπιακού με τον ανιψιό του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, λίγο πριν τον τελικό του Final Four στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με τον influencer, ο Μαρινάκης ήταν κουμπάρος στο γάμο της αδελφής του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι σχέσεις τους περιγράφονται ως ιδιαιτέρως στενές.

«Ο Μητσοτάκης πριν γίνει Πρωθυπουργός, προσέγγισε τον εφοπλιστή, καθώς είχε αυτοκρατορία από μέσα ενημέρωσης», περιγράφει ο Τζο Χαμ, προκειμένου να τον βοηθήσει.

Στη συνέχεια αναφέρει: «Όμως, το 2023, εμφανίστηκαν διαφορές. Ο Μαρινάκης είχε κατασκοπευτεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ελλάδας.

Ο άνθρωπος με τον οποίο είχε διαμάχη χθες το βράδυ, δεν ήταν απλώς ο ανιψιός του, αλλά ο διευθυντής της εν λόγω υπηρεσίας. Παραιτήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του γεγονότος, αλλά συνεχίζει να το αρνείται. Ο Μαρινάκης απάντησε με δημοσίευμα – βόμβα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Τα στοιχεία από το δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε 57 άτομα, είχαν παραποιηθεί. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα δικαστήρια και οι δίκες.

Τότε ο Μαρινάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να τον παραγκωνίσει, με αποτέλεσμα, χθες το βράδυ, οι δύο άνδρες να πιαστούν στα χέρια».