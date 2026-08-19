Το καταμαράν που ημιβυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά των Φλεβών, με τους επιβαίνοντες να διασώζονται σώοι, βρίσκεται πλέον στη διαδικασία απομάκρυνσης και ανέλκυσης.

Η δήλωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργου Βάλλη

«Το σημαντικότερο είναι ότι οι άνθρωποι είναι καλά. Όμως, ένα ακόμη περιστατικό στον Σαρωνικό έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η ασφάλεια στη θάλασσα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

Η ανέλκυση του καταμαράν και η μεταφορά του στα ναυπηγεία του Περάματος είναι ένα σημαντικό βήμα, ώστε να απομακρυνθεί με ασφάλεια από τη θαλάσσια περιοχή και να εξεταστούν τα αίτια του περιστατικού.

Πρέπει να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί ένα σκάφος κατέληξε να βυθιστεί και αν υπήρχαν προβλήματα που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί. Η θάλασσα δεν συγχωρεί λάθη και η πρόληψη πρέπει να είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα».