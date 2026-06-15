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Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) μεταφέρθηκε εκτάκτως το βράδυ της Δευτέρας, 15 Ιουνίου, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, λίγη ώρα μετά την αρχική επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια ως «αρχηγός» της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» πέρασε το κατώφλι του Κορυδαλλού λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα, ωστόσο στη συνέχεια αποφασίστηκε η μεταγωγή του στη ΓΑΔΑ, απ’ όπου το πρωί της Τρίτης (16/6) θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση του εντάλματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεση συνέπεια της απόφασης του Ε΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο έκανε δεκτή την πρόταση του Αντεισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη και αναίρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά που είχε επιτρέψει την αποφυλάκισή του.

Με ταξί ξεκίνησε από τον Βύρωνα, με όχημα της Ο.Π.Κ.Ε. έφτασε στον Κορυδαλλό

Το μεσημέρι της Δευτέρας, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, το Δικαστικό Συμβούλιο απέστειλε το ένταλμα σύλληψης στο Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες.

Έξω από την κατοικία του Γιωτόπουλου στον Βύρωνα έφτασε περιπολικό με άνδρες της Ο.Π.Κ.Ε.. Λίγο μετά τις 18:00, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εξήλθε από το σπίτι του κρατώντας έναν σάκο και επιβιβάστηκε σε ένα ταξί, στο οποίο τον περίμενε η δικηγόρος του, με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού.

Το ταξί ξεκίνησε τη διαδρομή συνοδευόμενο από ένα όχημα της Ο.Π.Κ.Ε. και ένα περιπολικό. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ο Γιωτόπουλος «υποχρεώθηκε» να αποβιβαστεί από το ταξί και να εισέλθει σε συμβατικό όχημα της Υπηρεσίας, με το οποίο και έφτασε τελικά στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού, πριν αποφασιστεί η εκ νέου μεταγωγή του στη ΓΑΔΑ.

Το σκεπτικό της ανατροπής και η παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Η νομική διαδικασία για την επιστροφή του Γιωτόπουλου στη φυλακή ξεκίνησε με παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη να μελετήσει το βούλευμα αποφυλάκισης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών/Εφετών Πειραιά.

Το δικαστικό συμβούλιο της Περιφέρειας είχε αρχικά αποφασίσει να αφήσει ελεύθερο τον πολύισοβίτη, προσμετρώντας θετικά: Την καλή του διαγωγή εντός της φυλακής, το γεγονός ότι επέστρεφε κανονικά από τις άδειες που του είχαν χορηγηθεί τα τελευταία χρόνια και την απόκτηση διδακτορικού τίτλου κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του.

Ωστόσο, ο κ. Λογοθέτης έκρινε εσφαλμένη την αποφυλάκιση του ηθικού αυτουργού των δολοφονιών της «17Ν». Στην αναίρεση που άσκησε, υπογράμμισε ότι ο κρατούμενος δεν έχει εκτίσει το ανώτατο όριο ποινής των 25 ετών που προβλέπει ο νόμος, ενώ τόνισε ότι δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την απόλυσή του, άποψη με την οποία συντάχθηκε πλήρως το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το καλοκαίρι του 2002, όταν και ξεκίνησε η πλήρης εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια των 24 ετών της κράτησής του, ο ίδιος δεν αποδέχτηκε ποτέ ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των στυγερών δολοφονιών της οργάνωσης για τις οποίες καταδικάστηκε, ούτε εξέφρασε ποτέ μεταμέλεια για τη δράση του.

Μετά τη νέα αυτή δικαστική εξέλιξη, ο Γιωτόπουλος παραμένει στη λίστα των έγκλειστων μελών της οργάνωσης. Υπενθυμίζεται ότι πίσω από τα κάγκελα των φυλακών, εκτίοντας επίσης πολυετείς ποινές ισόβιας κάθειρξης, παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας, καθώς και τα αδέλφια Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.