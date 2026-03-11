Από την πολυτελή ζωή και τα πανάκριβα αυτοκίνητα, στη φυλακή. Οι τρεις εκ των τεσσάρων κατηγορούμενων της οικογένειας Βιλανάκη προφυλακίστηκαν με εντολή Ανακριτή, έπειτα από τις απολογίες τους. Ο τελευταίος εξ αυτών αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, την ώρα που η Δικαιοσύνη κάνει φύλλο και φτερό τα στοιχεία που έχει στα χέρια της σχετικά με την εγκληματική οργάνωση την οποία είχε συγκροτήσει η οικογένεια στη Λάρισα, με σκοπό τη δήθεν πώληση χρυσών λιρών σε τιμή ευκαιρίας.

Συγκεκριμένα, οι Β.Γ., Β.Μ., Β.Κ. κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ ο Β.Α. είναι υποχρεωμένος να εμφανίζεται τρεις φορές τον μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα και να πληρώσει εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι ένα μέλος της οργάνωσης είχε ήδη κριθεί προφυλακιστέο, έπειτα από την απολογία του στη Λάρισα.

Η υπόθεση με τον πατέρα υποψήφιας βουλευτού

Στις 8 Οκτωβρίου 2024, 77χρονος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης γνωστής επιχείρησης γαλακτοκομικών και πατέρας υποψήφιας βουλευτού κατήγγειλε στις Αρχές τους Β.Κ. και Β.Γ. για απάτη και απειλή. Σύμφωνα με το θύμα, τα δύο αδέρφια του απέσπασαν 710.000 ευρώ, με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών, από τον Ιούλιο του 2023 έως και τον Μάιο 2024.

Στις 17 Ιανουαρίου 2025, το Τμήμα Ασφάλειας Λάρισας σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των δύο δραστών για απάτη, απειλή, περί όπλων. Το καλοκαίρι του 2024, ο επιχειρηματίας είχε καταθέσει και σε αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών του Ελληνικού FBI.

Περιγράφοντας τα γεγονότα, ο 77χρονος είχε πει στις Αρχές ότι το χρονικό διάστημα που ένας από τους δράστες του είχε αποσπάσει 155.000 ευρώ, είχαν πάει σε ΚΕΠ της Φιλιππούπολης για υπογράψουν σχετικά με την οφειλή που είχαν απέναντί του. Εκεί τον έβαλαν να υπογράψει ένα ακόμη έγγραφο, κάτι που έκανε, χωρίς να παρατηρήσει ότι πρόκειται για δήλωση εξόφλησης.

Ως αποτέλεσμα, όταν ο επιχειρηματίας πήγε στο σπίτι των κατηγορουμένων για να πάρει πίσω τα χρήματά του, εκείνοι του είπαν ότι είχε υπογράψει ότι τον ξόφλησαν. Τότε, ξεκίνησαν να τον ειρωνεύονται, προσποιήθηκαν ότι τσακώνονται μεταξύ τους και ότι ο ένας είχε δώσει στον άλλον τα χρήματα που χρωστούσαν στον επιχειρηματία. Εν συνεχεία, ο Β.Κ. τράβηξε τον 77χρονο βίαια και του έσκισε το πανωφόρι του.

Τι κατέθεσε η κόρη του θύματος

Για κατάθεση κλήθηκε και η – τότε – υποψήφια βουλευτής (τώρα πρώην βουλευτής), η οποία όμως έμαθε για την εξαπάτηση του πατέρα της αφότου εκείνος το παραδέχτηκε.

Η ίδια ανέφερε ότι ως υποψήφια βουλευτής του Νομού Λαρίσης το 2023, είχε επαφές με δύο από τα αδέρφια Βιλανάκη, οι οποίοι την είχαν προσεγγίσει, ως «αρχηγοί» της κοινότητας Ρομά στη Θεσσαλία, ζητώντας της να αναδείξει θέματα που αφορούσαν τη συγκεκριμένη κοινότητα ανθρώπων.

Όπως αποκάλυψε, μετά τις εκλογές, η ίδια και τα αδέρφια της διαπίστωσαν αλλαγή στη συμπεριφορά του πατέρα τους και έλλειμα στους λογαριασμούς της οικογένειας τους. Τότε ο 77χρονος τους αποκάλυψε ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Τι ισχυρίστηκαν ενώπιον του Ανακριτή

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο Β.Γ. αρνήθηκε την όποια παράνομη συναλλαγή με τον πατέρα υποψήφιας βουλευτού, καθώς ισχυρίστηκε πως «η συμφωνία που είχαμε κάνει αφορούσε χρηματοδότηση μας, για ενίσχυση του προεκλογικού αγώνα της κόρης του και ήταν 200.000 ευρώ. Όλες οι υπόλοιπες συναλλαγές είναι νόμιμες και θα εξοφληθούν».

Ο Β.Α., που αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, λέγοντας: «Δεν έχω σχέση με απάτες, ούτε με απειλές. Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν μπορώ να καταλάβω με ποια στοιχεία με κατηγορείτε. Δεν έχω εξαπατήσει κανέναν. Έχω δανειστεί άτοκα μόνο το ποσό των 5.000 ευρώ».

Οι κατηγορίες σε βάρος των μελών της οικογένειας Βιλανάκη περιλαμβάνουν – εκτός από σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση – διακεκριμένη απάτη, απόπειρα παράνομης βίας, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κλοπή, αλλά και παράνομη οπλοφορία.

Σύμφωνα με τους εισαγγελικούς λειτουργούς και αστυνομικές πηγές, έχουν αποκομίσει παράνομο όφελος που ξεπερνά το 1.093.000 ευρώ, από τουλάχιστον έξι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις απάτης.