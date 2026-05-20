Στο προσκήνιο επιστρέφουν μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις, οι καταγγελίες των κατοίκων από το Αμάρι και τα Βορίζια της Κρήτης, για απειλές, βία, εμπρησμούς και εκφοβισμούς που δέχονταν, έχοντας προσφύγει μάλιστα στη Δικαιοσύνη από τον Φεβρουάριο του 2024, κατά της σπείρας των νταήδων, ωστόσο οι καταγγελίες τους, που είχαν αρχίσει από το 2021, παρέμεναν για χρόνια στα… συρτάρια των αρμοδίων μη έχοντας την παραμικρή εξέλιξη.

Παράλληλα κάτοικοι των δύο χωριών υποστηρίζουν ότι οι Αρχές είχαν ενημερωθεί για πρώτη φορά από το 2022, κάνοντας λόγο για το κλίμα φόβου και ανασφάλειας που σημάδευε την καθημερινότητα τους, καταγγέλλοντας περιστατικά απειλών, επιθέσεων, καταπατήσεων γης και εμπρησμών σε περιουσίες.

Παρά τις συνεχείς αναφορές και τις καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές, πολλές από τις υποθέσεις δεν έφταναν ποτέ σε ουσιαστική διερεύνηση, καθώς όπως αναφέρουν πληροφορίες ακόμη και σε υπηρεσιακές εκθέσεις της Αστυνομίας γινόταν λόγος για αδυναμία «συνετισμού ή επιβολής τιμωρίας».

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, από τον Φεβρουάριο του 2024, πολλοί ιδιοκτήτες περιουσιών στην περιοχή του Αμαρίου είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, με μηνυτήρια αναφορά που είχαν υποβάλλει στην Εισαγγελία Ρεθύμνου, την οποία κοινοποιούσαν στην Εισαγγελία Εφετών Κρήτης αλλά και στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η μηνυτήρια αναφορά, υποβλήθηκε με αφορμή τον ξεσηκωμό κατοίκων διαφόρων περιοχών της Κρήτης για τις τεράστιες ζημιές στις περιουσίες τους από τα ανεπιτήρητα κοπάδια και στρέφονταν κατά των τριών αγροτοκτηνοτρόφων από τα Βορίζια, ενός 43χρονου άνδρα και δύο συγγενικών του προσώπων, ηλικίας 44 και 39 ετών, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης και έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή (22/5) ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ρεθύμνου.

Η εξέλιξη της ανάκρισης θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς θα αποτελέσει καθοριστική δοκιμασία για το αν θα σπάσει ένας πολυετής κύκλος φόβου και σιωπής στην περιοχή.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, αρνούνται κάθε εμπλοκή στις πράξεις που τους αποδίδονται και υποστηρίζουν ότι οι εκτάσεις που εμφανίζονταν σε δηλώσεις επιδοτήσεων ήταν νόμιμα μισθωμένες

Της μηνυτήριας αναφοράς είχε προηγηθεί έγγραφη καταγγελία την οποία συνυπέγραφαν άλλοι 100 συγχωριανοί και κοντοχωριανοί των πέντε ατόμων που κατέθεσαν την μηνυτήρια αναφορά. Από τότε έκαναν λόγο για την «εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος ανομίας, φόβου και αυθαιρεσίας στην ευρύτερη περιοχή».

Η μηνυτήρια αναφορά των πέντε κατοίκων

Στη μηνυτήρια αναφορά, οι πέντε Κρητικοί που την κατέθεσαν περιέγραφαν τα κάτωθι:

«Παρά την σωρεία μηνύσεων, αναφορών και καταγγελιών μας -και δεκάδων άλλων πολιτών- σε βάρος των ανωτέρω και συγκεκριμένα σε βάρος του 1ου, 2ου και 3ου, δυστυχώς μέχρι και σήμερα ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα που ταλανίζει μια ολόκληρη περιοχή και δεκάδες οικογένειες του Νομού Ρεθύμνου δεν έχει εισέτι επιλυθεί. Συγκεκριμένα, οι πρώτοι τρείς μηνυόμενοι, κτηνοτρόφοι, προερχόμενοι από χωριό του γειτονικού Νομού Ηρακλείου, εμφανίστηκαν με τα ποιμνιά τους στην κτηματική περιφέρεια της τ.κ. Αποδούλου του Δήμου Αμαρίου το έτος 2021 και έκτοτε η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει πλήρως, καθότι οι ανωτέρω μηνυόμενοι ξεκίνησαν και συνεχίζουν να πράττουν σωρεία παραβάσεων σε βάρος των περιουσιών μας και γενικότερα των περιουσιών που διατηρούν οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι όχι μόνον ζημιώνονται και είναι αδύνατον να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους, αλλά στην κυριολεξία ένεκα του καθεστώτος φόβου που έχει επιβληθεί, δεν μπορούν καν να τα προσεγγίσουν.

Οι τρείς πρώτοι μηνυόμενοι αποφάσισαν εντελώς ξαφνικά να μεταφέρουν το μεγάλο ποίμνιό τους στην περιοχή μας, προκαλώντας όλα αυτά τα χρόνια επί μονίμου βάσεως ανεξέλεγκτα φθορές στην περιουσία μας, την οποία προσπαθούμε να διατηρήσουμε τόσα έτη και εκ της οποίας βιοποριζόμαστε. Πολλοί από εμάς βλέπουμε καθημερινά την πατρογονική μας περιουσία έρμαιο στα χέρια αυτών να καταστρέφεται από το ανεπιτήρητο ποίμνιό τους. Τόσο για τις παραπάνω περιγραφόμενες πράξεις όσο και για άλλες αξιόποινες πράξεις σε βάρος μας υπάρχει σωρεία δικογραφιών με κατηγορούμενους του τρείς εκ των μηνυόμενων τις οποίες και προσκομίζουμε ενώπιον Σας ωστόσο ουδεμία ουσιαστική κύρωση έχουν υποστεί μέχρι σήμερα, ποινική ή διοικητική, με αποτέλεσμα να έχει εγκαθιδρυθεί ένα καθεστώς ανομίας, αυθαιρεσίας και φόβου στην ευρύτερη περιοχή, εν γνώσει δυστυχώς των Αστυνομικών Αρχών, στις οποίες κατ’ επανάληψιν έχουμε προσφύγει. Συγκεκριμένα μέχρι και σήμερα παρά την σωρεία μηνύσεων που έχουν κατατεθεί σε βάρος τους, την έγγραφη καταγγελία που έχουμε αποστείλει με δική μας πρωτοβουλία και την οποία συνυπογράφουν 100 συγχωριανοί μας οι οποίοι και έχουν άμεσο έννομο συμφέρον, προς τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ουδεμία φορά δεν έχουν συλληφθεί ούτε και κρατηθεί στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ μάλιστα δεν τους έχει επιβληθεί κανένα διοικητικό πρόστιμο όπως ορίζει το άρθρο 38 του Ν. 4760/2020. Με την στάση αυτή που διατηρούν επί σειρά ετών οι αρμόδιες Αρχές δείχνουν να σιωπούν έναντι της σε βάρος μας παραβατικής συμπεριφοράς των τριών πρώτων εκ μηνυόμενων.

Από το έτος 2021 έχουμε ξεκινήσει να καταγγέλλουμε ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής την προσβλητική και επιζήμια συμπεριφορά σε βάρος μας από τους ανωτέρω μηνυόμενους. Ωστόσο μέχρι και σήμερα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ουδεμία αρμόδια Αρχή δεν έχει επιληφθεί ουσιαστικά επί του θέματος αυτού, αναγκάζοντας μας για ακόμα μία φορά να βρεθούμε ενώπιον Σας ζητώντας τα αυτονόητα, ήτοι την εφαρμογή των νομίμων διατάξεων για την και την επιβολή των απαραίτητων προστίμων ώστε να πάψει δια παντός η συμπεριφορά αυτή σε βάρος μας, καθώς και να αποτραπεί η όποια παραβατική συμπεριφορά επρόκειτο να επιδείξουν οι μηνυόμενοι στο μέλλον.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μας

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των μηνυόμενων και παντός άλλου υπευθύνου και δη των καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδίων υπηρεσιακών και διοικητικών υπευθύνων, αυτουργού, συναυτουργού, ηθικού αυτουργού και εν γένει συμμετόχου για τις όποιες πράξεις έχουν τελεσθεί από τους μηνυόμενους, αλλά και για τις παραλείψεις όσων όφειλαν υπηρεσιακώς να ενεργήσουν».

Με πληροφορίες από cretalive.gr