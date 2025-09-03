Ένας 33χρονος από το Αγρίνιο συνελήφθη μετά από καταγγελία σε βάρος του για βιασμό, ενώ η καταγγέλλουσα και ο φερόμενος δράστης ήταν καλεσμένοι σε γάμο στην Αθήνα!

Ο 33χρονος συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου από άνδρες της Αστυνομίας στο Αγρίνιο, αφού είχε προηγηθεί καταγγελία 33χρονης σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγέλλουσα και ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ως καλεσμένοι σε γάμο κοινών γνωστών τους. Μάλιστα φέρονται να είναι και μεταξύ τους γνωστοί, χωρίς όμως να είχαν μεταξύ τους σχέσεις.

Η 33χρονη το Σάββατο κατήγγειλε στην Αστυνομία τον 33χρονο Αγρινιώτη για βιασμό κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης, στην οποία και οι δύο ήταν καλεσμένοι.

Έτσι, το βράδυ της Κυριακής ο 33χρονος συνελήφθη στο Αγρίνιο από άνδρες της Αστυνομίας και μεταφέρθηκε στην Αθήνα στις αρμόδιες Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές, καθώς η καταγγελία της 33χρονης έγινε στην Αθήνα.

Ο 33χρονος, που αρνείται την κατηγορία, αφού ζήτησε και έλαβε προθεσμία, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, εμφανίζοντας μάλιστα πλειάδα μαρτύρων που ήταν επίσης καλεσμένοι στην εν λόγω γαμήλια δεξίωση. Από την άλλη αξίζει να αναφερθεί η 33χρονη έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή και αναμένονται τα αποτελέσματα της έκθεσής του.

Μετά την απολογία του και με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα Αθηνών, ο 33χρονος αφέθηκε ελεύθερος, αφού του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης προσέγγισης της παθούσας και η εμφάνιση μια φορά το μήνα στο ΑΤ της κατοικίας του.

Πηγή: sinidisi.gr