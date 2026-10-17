Με αφετηρία το τραγικό περιστατικό του θανάτου μιας 20χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, η οποία κατέληξε έπειτα από κατανάλωση MDMA σε πάρτι στη Θέρμη στις 10 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Καρυδάκος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Ο διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών (της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη μάστιγα των συνθετικών ουσιών, τα νέα επικίνδυνα κοκτέιλ της αγοράς και τις μεθόδους διακίνησης στη χώρα μας.

«Ρώσικη ρουλέτα» με ουσίες αγνώστου προέλευσης

«Όποιος καταναλώνει αυτά τα παρασκευάσματα, ουσιαστικά αγνοεί τι βάζει στον οργανισμό του», τονίζει ο κ. Καρυδάκος. Η παραγωγή τους βασίζεται αποκλειστικά σε χημικές ενώσεις που δημιουργούνται σε παράνομα, αυτοσχέδια εργαστήρια από άγνωστους παρασκευαστές. Ο χρήστης καθίσταται πειραματόζωο, καθώς δεν γνωρίζει ούτε τα δραστικά συστατικά ούτε τις αναλογίες τους.

Όπως εξηγεί ο έμπειρος αξιωματικός, οι Αρχές καταφέρνουν να μάθουν την ακριβή σύσταση μόνο μετά από εργαστηριακές αναλύσεις στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Αντίθετα, για τον απλό αγοραστή, το προϊόν που κρατάει στα χέρια του είναι ένας «τυφλός» κίνδυνος, αφού, όπως προειδοποιεί, «η ουσία μπορεί να αποδειχθεί ένα ακαριαίο δηλητήριο».

Από τα πεδία μαχών του Β’ Παγκοσμίου στα σύγχρονα club

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μερίδιο στα συνθετικά ναρκωτικά κατέχουν τα διεγερτικά, με κυρίαρχο το γνωστό «έκσταση» (MDMA). Η πρακτική της χρήσης διεγερτικών δεν είναι σημερινή. Ο κ. Καρυδάκος υπενθυμίζει πως κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο στρατός της Γερμανίας χρησιμοποιούσε ευρέως τη μεθαμφεταμίνη (Pervitin) για να εκμηδενίσει την κόπωση των στρατιωτών. «Σου δίνει τεράστια ενέργεια και σου ρίχνει τις αναστολές», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στη σύγχρονη εποχή, ουσίες όπως το MDMA ταυτίστηκαν με τη νυχτερινή διασκέδαση και τη rave κουλτούρα, αναγκάζοντας το σώμα σε πολύωρη χορευτική δραστηριότητα χωρίς το αίσθημα της εξάντλησης. Ωστόσο, οι παρενέργειες είναι τρομακτικές: θανατηφόρα υπερθερμία, σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια και ραγδαία αφυδάτωση, ειδικά όταν οι δόσεις είναι ανεξέλεγκτες ή συνδυάζονται με άλλες ουσίες.

Η παγίδα της «ροζ κοκαΐνης» (Tusi)

Ένα νέο και άκρως ανησυχητικό trend που έχει κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας τα τελευταία ένα με δύο χρόνια, είναι η αποκαλούμενη «ροζ κοκαΐνη» (tusi ή tuci). Ο διευθυντής της Δίωξης Ναρκωτικών ξεκαθαρίζει πως η ονομασία της είναι άκρως παραπλανητική, καθώς δεν πρόκειται για κοκαΐνη, αλλά για ένα ασταθές συνθετικό κοκτέιλ. Η χημική της σύσταση αλλάζει διαρκώς από παρτίδα σε παρτίδα, γεγονός που καθιστά τις επιδράσεις της στον ανθρώπινο οργανισμό εντελώς απρόβλεπτες και ακραία επικίνδυνες.

Ταχυδρομικά δέματα, κρυπτονομίσματα και Darknet

Η τεχνολογία έχει αλλάξει ριζικά και τον τρόπο εμπορίας. Σήμερα, τα χημικά ναρκωτικά εισάγονται συχνά στην Ελλάδα μέσα από απλά ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν μικρές ποσότητες. Παράλληλα, το σκοτεινό διαδίκτυο (darknet) και οι κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας (chat apps) αποτελούν τα σύγχρονα ψηφιακά «στέκια» διακίνησης, με τους εμπόρους να δέχονται παραγγελίες και να πληρώνονται ανώνυμα μέσω κρυπτονομισμάτων.

Τα ευρωπαϊκά εργαστήρια και ο φόβος της φαιντανύλης

Σύμφωνα με τον κ. Καρυδάκο, η Ελλάδα δεν αποτελεί χώρα παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών. Tο τελευταίο εγχώριο παρασκευαστήριο ξηλώθηκε στην Κόρινθο στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η εγχώρια αγορά εστιάζει κυρίως στις παραδοσιακές ουσίες (κάνναβη, κοκαΐνη, ηρωίνη). Τα συνθετικά ναρκωτικά που φτάνουν στην Ελλάδα προέρχονται ως επί το πλείστον από ευρωπαϊκές χώρες με αναπτυγμένη παραγωγή, όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Πολωνία και η Τσεχία.

Τέλος, αναφορικά με τη φαιντανύλη – το θανατηφόρο συνθετικό οπιοειδές που προκαλεί επιδημία υπερβολικών δόσεων στις ΗΠΑ – ο κ. Καρυδάκος διευκρινίζει πως δεν έχει εντοπιστεί αντίστοιχη εξάπλωση στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, η Δίωξη Ναρκωτικών παρακολουθεί στενά τις διεθνείς τάσεις, παραμένοντας σε εγρήγορση για την αποτροπή οποιουδήποτε νέου κινδύνου για τη δημόσια υγεία.