«Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει, κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο!» ανακοίνωσαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας, καλώντας τους σπουδαστές σε συλλαλητήριο την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.

Από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Γερμανία πήραν το παράδειγμα και ήρθε η ώρα να διαδηλώσουν και οι δικοί μας φοιτητές και μαθητές για την Παιδεία που τόσο έχει υποβαθμίσει τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση.

Οι φοιτητές θα συσπειρωθούν το απόγευμα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με την δύσκολη οικονομική πραγματικότητα. Το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης έχουν φτάσεις χιλιάδες νέους στα όρια τους και έτσι οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας αποφάσισαν να κινητοποιηθούν και να συγκεντρωθούν έξω από το υπουργείο Οικονομικών, κάτω από την πλατεία Συντάγματος στις 18:00 το απόγευμα.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν κατακλύσει τους δρόμους και τα σχολεία ευρωπαϊκών χωρών, στη Γαλλία από όπου όλα ξεκίνησαν, οι διαμαρτυρίες είναι αδιάκοπες τις τελευταίες εβδομάδες ενώ το παράδειγμα του Παρισιού ακολούθησε το Βέλγιο και η Ιταλία.

«Το κόστος σπουδών και στέγασης έχουν ξεφύγει»

Οι φοιτητές τονίζουν πως δέχονται σημαντική οικονομική πίεση, τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους ήδη από την αρχή της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Στη ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για το κόστος ενέργειας, των καυσίμων και των βασικών καταναλωτικών αγαθών που έχει αυξηθεί ραγδαία. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και για το ζήτημα φοιτητικής στέγης.

Η κατάσταση με την οποία έχουν έρθει αντιμέτωποι οι φοιτητές δεν είναι πρωτόγνωρη, αλλά όπως λένε «δεν υπάρχει άλλο περιθώριο». Πολλοί είναι οι επιτυχόντες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να εγγραφούν στις σχολές τους λόγω των προαναφερθέντων προβλημάτων και ορισμένες φορές μάλιστα εξαναγκάζονται να διακόψουν τις σπουδές τους.

Το κόστος δεν περιορίζεται στη καθημερινή διαβίωση των φοιτητών και στη στέγαση, αλλά γίνεται αναφορά και στις αυξημένες τιμές στα κυλικεία των πανεπιστημίων, στα έξοδα για τις μετακινήσεις τους και σε θέματα μη επαρκούς χρηματοδότησης των ΑΕΙ για τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Οι φοιτητές ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζοντας πως οι ανάγκες τους αντιμετωπίζονται ως δημοσιονομικό κόστος.

«Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε και «με το καλημέρα» όλοι ανησυχούμε για το αν θα μας φτάσουν τα λεφτά για το μήνα, αν θα τα βγάζει πέρα η οικογένειας μας. Ρεύμα, πετρέλαιο και βενζίνη πανάκριβα, το super market απλησίαστο, οι μισθοί δε φτάνουν. Φοιτητική στέγη ανύπαρκτη και τα ενοίκια «στον θεό», με επιτυχόντες να μη γράφονται στις σχολές, χιλιάδες φοιτητές να σκέφτονται να τα παρατήσουν ή να πηγαίνουν μόνο για την εξεταστική. Στη σχολή αντί για μέτρα στήριξης βλέπουμε πανάκριβα κυλικεία, επί πληρωμή συγγράμματα και αναλώσιμα, συν τη μετακίνηση και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Ούτε λεφτά για μία έξοδο δε μένουν, πόσο μάλλον για κάτι παραπάνω. Ο χειμώνας έρχεται και τα ΑΕΙ δεν έχουν λεφτά ούτε για θέρμανση! Την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θέλουν να γυρίσουμε πίσω στην Εποχή των Παγετώνων!», γράφουν.

«Λεφτά δεν υπάρχουν για την εκπαίδευση, αλλά υπάρχουν για πολεμικούς εξοπλισμούς και φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές»

«Η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του συστήματος θεωρούν τις ανάγκες μας «κόστος» και λένε ότι «δεν υπάρχουν λεφτά». Όμως λεφτά ξαφνικά υπάρχουν και με το παραπάνω για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, για να συντηρούνται οι φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές και τραπεζίτες! 12 δις € ήταν το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού πέρσι! Την ίδια στιγμή, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι ιδιοκτήτες super market, διυλιστηρίων, τραπεζιών σπάνε το ένα ρεκόρ κερδοφορίας μετά το άλλο. Είναι φανερό ότι για να ζήσουμε και να σπουδάσουμε εμείς, για να μειωθούν οι τιμές πρέπει να χάσουν από τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι! Το κράτος αντί να δίνει λεφτά για τις πολεμικές δαπάνες, να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες. Δε θα θυσιάσουμε τις ανάγκες μας, τα όνειρα μας, για τους πολέμους και τα κέρδη τους! Τώρα πρέπει να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο! Δεν θα ανεχτούμε να υποβαθμίζουν κι άλλο τα πτυχία μας, ιδρύοντας ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύουν τη φοιτητική μέριμνα μειώνοντας κι άλλο τη χρηματοδότηση, να μην έχουμε καθηγητές και υποδομές», τόνισαν στην ανακοίνωση τους οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθηνών.

Οι μαθητές της Γαλλίας δείχνουν το δρόμο στους Έλληνες φοιτητές

«Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, των νέων στην Ισπανία! Σε όλη την Ευρώπη οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν! Ήρθε η δική μας σειρά!», σημειώνουν στην ανακοίνωση τους.

Εικόνες από τις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία:

Τι διεκδικούν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι

Πλαφόν στα ενοίκια.

Αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων.

Κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και αύξηση των οικονομικών ορίων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος.

Δωρεάν στέγαση για τους πρωτοετείς φοιτητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά, με αξιοποίηση εστιών, ξενοδοχείων και άλλων χώρων.

Ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΙ και του Δημοσίου για τη δημιουργία νέων δωρεάν εστιών.

Έκτακτη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και τη θέρμανση.

Πλαφόν στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων.

Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης.

Καμία διακοπή ρεύματος σε φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς.

Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και Internet για όλους τους φοιτητές.

Μείωση των τιμών στα πανεπιστημιακά κυλικεία.

Διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων για τις μετεγγραφές και κατάργηση των λεγόμενων «κόφτων».

Αναφορά σε κινητοποιήσεις νέων στην Ευρώπη

Συνοψίζοντας, λοιπόν, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 18:00 φοιτητές και μαθητές θα συγκεντρωθούν να διαμαρτυρηθούν για την Παιδεία έξω από το υπουργείο Οικονομικών στο κέντρο της Αθήνας.

Οι μαθητές της Ευρώπης ξεσηκώθηκαν

Η επανάσταση των μαθητών που ξέσπασε στη Γαλλία για τις υπεράριθμες τάξεις, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις περικοπές στα πανεπιστήμια και το σταθερά αυξανόμενο κόστος εκπαίδευσης πυροδότησαν διαμαρτυρίες και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιρλανδία.

Στην Ιταλία, οι καταλήψεις λυκείων ξεκίνησαν στο Τορίνο και τη Ρώμη την περασμένης Δευτέρα υπό το σύνθημα «Ας το κάνουμε όπως στη Γαλλία». Στην Ιρλανδία, χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Δουβλίνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, απαιτώντας χαμηλότερα δίδακτρα, περισσότερη χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και προσιτή στέγαση.

Βίντεο από τις διαδηλώσεις στη Γαλλία:

Στη Γερμανία, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και συνδικάτα διαδήλωσαν μέσα στον προηγούμενο μήνα απαιτώντας μεγαλύτερες επενδύσεις στην παιδεία, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ένα πιο δίκαιο σχολικό σύστημα. Στην Αυστρία, μαθητικές και φοιτητικές ομάδες προετοιμάζουν νέες διαδηλώσεις στα μέσα Οκτωβρίου, αφού η ένωση πανεπιστημίων της χώρας προειδοποίησε για πιθανές περικοπές περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από τον επόμενο τριετή προϋπολογισμό για τα πανεπιστήμια.

Η αναταραχή στον χώρο της εκπαίδευσης έρχεται σε μια στιγμή που αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση να συγκρατήσουν τα ελλείμματά τους, ενώ το υψηλότερο κόστος δανεισμού καθιστά την εξυπηρέτηση των χρεών τους ακριβότερη.

Αυτή η πίεση αναγκάζει τις κυβερνήσεις να λάβουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες. Οι διαμαρτυρίες δεν αποτελούν ένα ενιαίο, συντονισμένο ευρωπαϊκό κίνημα, αλλά οι μαθητές και οι φοιτητές σε διάφορες χώρες κινητοποιούνται γύρω από τους κοινούς τους προβληματισμούς.