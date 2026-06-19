Απρόσμενη εξέλιξη στην υπόθεση του διπλού φονικού στο Λόγγο Αιγίου, φέρνουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ρούχα και τα παπούτσια του 65χρονου Ιταλού κατηγορουμένου, που δεν φέρουν ίχνη από αίμα. Επιπλέον, από την ίδια εξέταση προέκυψε ότι δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματά του στο όπλο και το μαχαίρι. Τα μόνα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο μαχαίρι, το οποίο αποτελεί όπλο του εγκλήματος, είναι της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της, δηλαδή των δύο θυμάτων.

Ο 65χρονος Ιταλός, βασικός κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, επιμένει πως είναι αθώος ενώ κατέθεσε μέσω των συνηγόρων υπεράσπισής του, επίσημο αίτημα για τον διορισμό τεχνικού συμβούλου. Πρόκειται για τον γνωστό γενετιστή Γιώργο Φιτσιάλο, που ασχολήθηκε στο παρελθόν με την τραγική ιστορία του Μάριου Παπαγεωργίου.

Είναι ο επιστήμονας που με τις εξειδικευμένες αναλύσεις του είχε βρει τα κρίσιμα στοιχεία που αποκάλυψαν το έγκλημα, στην υπόθεση της πολύκροτης απαγωγής, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Τώρα, ο Γιώργος Φιτσιάλος και η ομάδα του θα παρακολουθούν από κοντά όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα δείγματα DNA και τα ιατροδικαστικά ευρήματα, για να βεβαιωθούν ότι όλα θα γίνουν με απόλυτη εγκυρότητα και παράλληλα θα κάνουν την δική τους έρευνα.

Οι «περγαμηνές» του γενετιστή και το χρονικό της τραγωδίας με τον Μάριο Παπαγεωργίου

Ο γενετιστής που διορίστηκε από την πλευρά του Ιταλού, κατάφερε να αποκαλύψει την εγκληματική ενέργεια πίσω από την απαγωγή του Μάριου Παπαγεωργίου, ένα από τα πιο σοκαριστικά και σκοτεινά εγκλήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Η έρευνα έδειξε ότι πίσω από την απαγωγή που κατέληξε σε δολοφονία υπήρχε οργανωμένη ομάδα με αρκετά άτομα (επιχειρηματίες, τεχνικοί, ακόμη και άτομα με διασυνδέσεις), με το πτώμα να μην έχει βρεθεί μέχρι σήμερα.

Ο 26χρονος Μάριος είχε εξαφανιστεί στις 9 Αυγούστου 2012. Βρισκόταν τότε μαζί με τη μητέρα του για διακοπές στο Διακοπτό Αχαΐας, όταν έφυγε με το αυτοκίνητό του για το Αίγιο και δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Την επόμενη ημέρα η μητέρα του δέχτηκε ένα τηλεφώνημα στο οποίο της ζητούσαν 620.000 ευρώ γιατί, όπως της είπαν, τον είχαν απαγάγει.

«Αν θες να τον ξαναδείς δώσε μας τα χρήματα και δεν θα πάθει κακό» της είπε η ανδρική φωνή στο τηλέφωνο.

Η απαγωγή θα δηλωθεί στην αστυνομία στις 17 Αυγούστου. Η μητέρα επικοινωνεί με τους δράστες και εκείνοι τη διαβεβαιώνουν ότι είναι ζωντανός. Η γυναίκα θα υποκύψει τελικά και θα τους δώσει 350.000 ευρώ. Όμως ο Μάριος δεν θα γυρίσει ποτέ στο σπίτι του.

Οι Αρχές αρχικά συλλαμβάνουν τον επί χρόνια «επιστήθιο» φίλο της οικογένειας, Πέτρο Μ., που καταδικάζεται πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και σε 23 χρόνια για σύσταση συμμορίας, αρπαγή κατά συναυτουργία και απόπειρα εκβίασης. Μαζί του συλλαμβάνεται και η σύζυγος του για αρπαγή από κοινού, απλή συνέργεια σε απόπειρα εκβίασης και σύσταση συμμορίας.

Ο στενός φίλος της οικογένειας έστησε την απαγωγή του Μάριου και στη συνέχεια έκανε κάτι απίστευτο. Ήταν υποτίθεται σε συνεννόηση με τους απαγωγείς, ζητώντας παράλληλα από τη μητέρα να μην απευθυνθεί στις Αρχές. Οι απαγωγείς (μία ολόκληρη ομάδα) προσπαθούσαν να είναι προσεκτικοί, αλλά χρησιμοποιούσαν κινητά και SIM που τελικά συνδέθηκαν μεταξύ τους. Έγιναν λάθη σε κλήσεις και ενεργοποιήσεις καρτών και έτσι η αστυνομία χαρτογράφησε ένα δίκτυο επικοινωνιών. Αυτό έδειξε ότι δεν ήταν ένας δράστης, αλλά μία ολόκληρη εγκληματική ομάδα, με διακριτούς ρόλους.

Η υπόθεση αποτέλεσε μία από τις πιο απαιτητικές έρευνες για τις ελληνικές αρχές. Οι αξιωματικοί χρειάστηκε να συνδυάσουν τεχνολογικά μέσα με παραδοσιακές μεθόδους έρευνας και στην εξιχνίαση βοήθησε με καθοριστικό ρόλο και ο γνωστός γενετιστής, που τώρα ζητείται να συμμετάσχει στην εξιχνίαση του διπλού φονικού στο Λόγγο Αιγίου.

«Δεν είχα λόγο να τους σκοτώσω»

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 65χρονος Ιταλός, που προφυλακίστηκε για την δολοφονία μητέρας και γιού στο Λόγγο Αιγίου, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται. «Δεν είχα κανέναν λόγο να τους σκοτώσω. Δεν είχαμε προβλήματα», φέρεται να δήλωσε, προσθέτοντας πως και ο ίδιος σοκαρίστηκε από τα γεγονότα.

Το γεγονός, ότι ήταν ή έμοιαζε σοκαρισμένος ο Ιταλός, επιβεβαιώνει και η μαρτυρία του ανθρώπου που πήρε τηλέφωνο πρώτο, για να μιλήσει για το μακάβριο θέαμα που υπήρχε στο σπίτι του, με την νεκρή του σύζυγο και τον γιο της. Ο Δημήτρης Κ. μίλησε στην «Ζούγκλα» και περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια εκείνη την επικοινωνία.

Διαβάστε το ρεπορτάζ και ακούστε την μαρτυρία του:

Αναφορικά με το πού βρισκόταν την ώρα του εγκλήματος, ο κατηγορούμενος παρουσίασε το δικό του χρονικό για τις κινήσεις του, ισχυριζόμενος πως την κρίσιμη περίοδο βρισκόταν σε εντελώς διαφορετικό σημείο του σπιτιού και κοιμόταν βαθιά.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν άκουσε τίποτα τη στιγμή της επίθεσης – κατά την οποία ο 26χρονος Ολύμπιος δέχτηκε πυροβολισμό με φλόμπερ και έξι μαχαιριές, ενώ η 54χρονη σύζυγός του, Μαρία περισσότερες από είκοσι – ο Ιταλός απάντησε ότι ίσως του είχαν δώσει κάτι να πιει, με αποτέλεσμα να πέσει σε βαθύ ύπνο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι μητέρα και γιος «αλληλοεξοντώθηκαν», σενάριο όμως που δεν συνάδει με τα ιατροδικαστικά ευρήματα καθώς και οι δυο είχαν δεκάδες μαχαιριές. Παρά τους ισχυρισμούς του, ανακριτής και εισαγγελέας δεν πείστηκαν, αποφασίζοντας την προφυλάκισή του.

Μετά τα νέα εργαστηριακά δεδομένα που δείχνουν ότι τα ρούχα του κατηγορουμένου είναι απολύτως «καθαρά», η δικαστική και αστυνομική έρευνα εισέρχεται σε νέα φάση, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχει κι άλλο πρόσωπο κλειδί, που δεν έχει ακόμη μπει στο κάδρο της έρευνας. Ένας πιθανός συνεργός, δηλαδή, που θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος που ενεργοποίησε τις κάμερες από το απέναντι σπίτι, που φέρονται να έχουν καταγράψει κίνηση στην γειτονιά.

Η έρευνα επικεντρώνεται και στο μυστήριο με τα ρούχα που έβαλε στο πλυντήριο ο 65χρονος Ιταλός, πριν ειδοποιήσει τον γείτονά του για το φονικό. Οι αρχές θα επιχειρήσουν ακόμα, να βρουν το κίνητρο για το φονικό, μέσα από τα μηνύματα που υπάρχουν στα κινητά τηλέφωνα της οικογένειας, μετά την άρση απορρήτου που έγινε από τον ανακριτή.