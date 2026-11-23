Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (23/11) στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ, στην οδό Κοκκινοπούλου, στο Γουδή, προκαλώντας την καταστροφή δύο αστυνομικών λεωφορείων και εκτεταμένες ζημιές σε επιπλέον οχήματα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στο σύστημα κλιματισμού ενός από τα λεωφορεία, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η αιτία.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 17:20, εντός του στρατοπέδου «Νικολάου Ζορμπά», όπου βρίσκονται σταθμευμένα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε γειτονικές κλούβες, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί υψώθηκαν πάνω από τις εγκαταστάσεις, προκαλώντας ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή.

Εξετάζεται βραχυκύκλωμα στο air condition

Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από ηλεκτρολογική βλάβη στο σύστημα κλιματισμού ενός από τα σταθμευμένα λεωφορεία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα από το οποίο φέρεται να εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είχε χρησιμοποιηθεί τελευταία φορά την Κυριακή (22/11) και στη συνέχεια παρέμεινε στον χώρο στάθμευσης των εγκαταστάσεων.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα στα διπλανά οχήματα, εξαιτίας της μικρής απόστασης που υπήρχε μεταξύ τους.

Οι αρχικές εκτιμήσεις των αστυνομικών πηγών δεν παραπέμπουν σε εμπρηστική ενέργεια ή δολιοφθορά, ωστόσο κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικά αποκλεισμένο πριν ολοκληρωθεί η έρευνα.

Δύο λεωφορεία καταστράφηκαν ολοσχερώς

Ο απολογισμός της πυρκαγιάς είναι σημαντικός, καθώς συνολικά τέσσερα λεωφορεία των ΜΑΤ και ένα υδροφόρο όχημα υπέστησαν ζημιές.

Ειδικότερα, δύο κλούβες καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ άλλες δύο υπέστησαν σοβαρές υλικές φθορές.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν επίσης στην καμπίνα ενός βυτιοφόρου οχήματος που βρισκόταν σταθμευμένο στον ίδιο χώρο.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ακούστηκαν εκρήξεις, οι οποίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αποδίδονται στα ρεζερβουάρ καυσίμων των αστυνομικών οχημάτων.

Παρά την έκταση του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα

Η εκδήλωση της φωτιάς προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία έστειλε άμεσα ισχυρές δυνάμεις στις εγκαταστάσεις της Αστυνομίας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες προτού επεκταθούν σε περισσότερες εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη σημασία είχε το γεγονός ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο όπου βρίσκονταν και εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού καυσίμων.

Χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί στις δεξαμενές καυσίμων.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια

Τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Οι αρμόδιοι αναμένεται να εξετάσουν τα υπολείμματα των κατεστραμμένων λεωφορείων, προκειμένου να προσδιορίσουν το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά και να διαπιστώσουν εάν πράγματι ευθύνεται κάποια μηχανική ή ηλεκτρολογική αστοχία.

Η έρευνα θα αποσαφηνίσει επίσης τις συνθήκες υπό τις οποίες η πυρκαγιά επεκτάθηκε τόσο γρήγορα στα υπόλοιπα σταθμευμένα οχήματα.

Μέχρι την έκδοση των σχετικών πορισμάτων, το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος παραμένει υπό διερεύνηση.