Εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα το απόγευμα της Πέμπτης 14/08 οι τρεις συλληφθέντες για τις πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτρας.

Πολίτες που συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια τους προπηλάκισαν, φωνάζοντας «κάψατε την Πάτρα» και βρίζοντάς τους.

Προηγουμένως τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον εισαγγελέα για εμπρησμό.

Οι συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.

Ο 27χρονος και ο 19χρονος κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά, καθώς από την προανάκριση και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους.

Ο 19χρόνος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα. Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης.

Ο τρίτος από τους κατηγορούμενους, ένας 25χρονος, συνελήφθη χθες, Τετάρτη (13/8) από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, ενώ βρισκόταν εντός οικοπεδικής έκτασης. Μόλις απομακρύνθηκε από το σημείο φέρεται να έπιασε φωτιά.