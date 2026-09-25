Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου μετά την απόδραση ενός κρατουμένου από τα Δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο από την Τυνησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Ο 40χρονος κατάφερε να διαφύγει περίπου στις 19:30 κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στα δικαστήρια.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ