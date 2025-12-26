Τις αποφάσεις τους για την πορεία των κινητοποιήσεών τους μετά τα Χριστούγεννα λαμβάνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στη βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με εκπροσώπους τους από τα Μάλγαρα, η πρόταση που εξετάζεται είναι ο αποκλεισμός των διοδίων στο ρεύμα προς την Αθήνα, το Σάββατο (27/12) στις 12 το μεσημέρι.

Παράλληλα, αύριο το μεσημέρι, θα συνεδριάσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, το Δερβένι, τα Κερδύλλια και το Νησέλλι, ενώ οι παραγωγοί της Χαλκηδόνας δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του κόμβου, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, αύριο στις τρεις με τέσσερις το απόγευμα και για δύο με τρεις ώρες.

Σε ό,τι αφορά τα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, εκπρόσωποι των παραγωγών από την Εξοχή επισημαίνουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμών, ενώ θα συνεδριάσουν το απόγευμα.

Σχετικά με τα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με τους αγρότες από το μπλόκο των Ευζώνων, ελήφθησαν αποφάσεις μετά από επικοινωνία με το συντονιστικό όλης της χώρας και αύριο στις 12 το μεσημέρι θα κλείσει το τελωνείο και για τα φορτηγά και για τα ΙΧ αυτοκίνητα. Η διάρκεια των αποκλεισμών θα προσδιοριστεί στη συνέχεια. Στο τελωνείο της Νίκης οι αποφάσεις θα ληφθούν το απόγευμα.

Τότε θα συνεδριάσουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι αναφέρουν ότι προτίθενται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον κόμβο του Ορμενίου και στο Τελωνείο των Κήπων, τα δύο σημεία του Νομού Έβρου, στα οποία παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που είναι σε εξέλιξη.

Τα μέλη των Αγροτικών Συλλόγων του Νομού – τα οποία είχαν ανακοινώσει το προσωρινό άνοιγμα των μπλόκων στα συγκεκριμένα σημεία ενόψει των Χριστουγέννων – θα αποφασίσουν κατά τις αυριανές συνελεύσεις τους για τη συνέχεια και τη μορφή των επόμενων κινητοποιήσεών τους.