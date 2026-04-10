Ένα σημαντικό βήμα στον πολυετή αγώνα των συγγενών των θυμάτων της σφαγής του Διστόμου σηματοδοτεί η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας, το οποίο απέρριψε την προσφυγή του γερμανικού δημοσίου κατά της εκτέλεσης της σχετικής δικαστικής απόφασης για αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Διστόμου–Αράχοβας–Αντίκυρας, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους, εκτός εάν υπάρξει νέα προσφυγή από τη γερμανική πλευρά στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή παρέμβαση της ιταλικής κυβέρνησης σε νομοθετικό επίπεδο.



Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, χαρακτήρισε την είδηση «εξαιρετικά σημαντική», τονίζοντας πως πρόκειται για ένα ακόμη στρατηγικό βήμα σε μια μακρόχρονη προσπάθεια δικαίωσης. Όπως ανέφερε, η διεκδίκηση συνεχίζεται μέχρι την τελική έκβαση της υπόθεσης.

Η σφαγή του Διστόμου, τον Ιούνιο του 1944, αποτελεί ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα της ναζιστικής κατοχής, με 218 νεκρούς κατοίκους, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά και βρέφη. Παρά την τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου το 2002 υπέρ των συγγενών, η εκτέλεσή της δεν κατέστη δυνατή στην Ελλάδα, λόγω έλλειψης σχετικής άδειας.

Η υπόθεση μεταφέρθηκε στην Ιταλία, όπου οι ελληνικές Αρχές επεδίωξαν τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του γερμανικού δημοσίου. Η πρόσφατη απόφαση ενισχύει εκ νέου τις αξιώσεις των θυμάτων, αν και η τελική έκβαση παραμένει ανοιχτή.