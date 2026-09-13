Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών της Σχολής Εθνικής Άμυνας.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των σπουδών για τα στελέχη που απαρτίζουν τη 16η Εκπαιδευτική Σειρά Φοίτησης Εξ Αποστάσεως της ΣΕΘΑ.

Στην τελετή έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, εκπροσώπησε η Βουλευτής Επικρατείας Ιωάννα Λυτρίβη, ενώ εκ μέρους του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Την τελετή τίμησαν επίσης ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμου Β΄, εκπρόσωποι Αρχηγών κοινοβουλευτικών κομμάτων και του Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, εν ενεργεία και απόστρατοι Αξιωματικοί, ακαδημαϊκές αρχές, καθώς επίσης και συγγενείς και φίλοι των αποφοίτων.

Συνολικά, αποφοίτησαν 131 σπουδαστές εκ των οποίων 67 αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, 17 αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, 10 αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, 3 αξιωματικοί των Κοινών Σωμάτων, 3 αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, 3 αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, 3 αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, 2 Μόνιμοι Πολιτικοί Υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και 23 αξιωματικοί της Κυπριακής Δημοκρατίας.