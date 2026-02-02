Με την παρουσία και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φανεριωφαρσάλων κ. Τιμοθέου πραγματοποιήθηκε η τελετή ονομασίας και αποφοίτησης νέων Δεκανέων Στρατονομίας και Αερονομίας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας, στο στρατόπεδο «Συνταγματάρχη ΠΖ Θωμά Νικήτα (Μούντζια)», στο Ρούσσο.

Συγκεκριμένα, αποφοίτησαν 165 Δεκανείς Στρατονομίας της 2025 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ και 23 Δεκανείς Αερονομίας της 2025 Δ΄ ΕΣΣΟ.

Την απονομή των διπλωμάτων πραγματοποίησε ο Διευθυντής Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Υποστράτηγος Iωάννης Κωστούλας, ο οποίος μετέφερε στους στρατευμένους και τις οικογένειές τους τον χαιρετισμό του Αρχηγού ΓΕΣ. Όπως τόνισε, πρωταρχικό μέλημα της στρατιωτικής ηγεσίας είναι οι Στρατονόμοι να υπηρετήσουν τη θητεία τους στις καλύτερες δυνατές συνθήκες και να επιστρέψουν υγιείς στις οικογένειές τους.

Παράλληλα, κάλεσε τους νέους Δεκανείς να εκτελέσουν με πάθος, υπευθυνότητα και υπομονή την αποστολή που τους ανέθεσε η πατρίδα.