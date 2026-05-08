Η Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων αποτέλεσε την Παρασκευή το επίκεντρο της στρατιωτικής εκπαίδευσης, καθώς φιλοξένησε την τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών της 78ης εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Εθνικής Άμυνας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα, υπογραμμίζοντας τον διακλαδικό και διεθνή χαρακτήρα της ΣΕΘΑ, η οποία παραμένει ο ανώτατος εκπαιδευτικός φορέας των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο βουλευτής Ιωάννης Τραγάκης, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ παρών ήταν και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο οποίος απένειμε τα πτυχία στους νέους επιτελείς.

Στο ακροατήριο βρέθηκαν υψηλοί προσκεκλημένοι, ανάμεσα στους οποίους εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων και της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και οι πρέσβεις της Αιγύπτου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας της Σχολής με φίλες χώρες. Η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων εκπροσωπήθηκε από τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και επιτελείς των ΓΕΝ και ΓΕΑ, ενώ το παρών έδωσαν ο διοικητής της ΔΙΔΑΕ αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος και ο διοικητής της ΣΕΘΑ υποναύαρχος Κωνσταντίνος Πιτυκάκης. Η συμμετοχή ανώτατων αξιωματικών, ακαδημαϊκών αρχών και εκπροσώπων των Σωμάτων Ασφαλείας επιβεβαίωσε το κύρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε.

Ο φετινός κύκλος σπουδών ολοκληρώθηκε με την αποφοίτηση 63 στελεχών, η σύνθεση των οποίων αντικατοπτρίζει την πολυδιάστατη αποστολή της Σχολής. Συγκεκριμένα, το σώμα των αποφοίτων αποτελείται από 39 αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, 8 του Πολεμικού Ναυτικού, 3 της Πολεμικής Αεροπορίας και έναν των Κοινών Σωμάτων. Επιπλέον, τη φοίτηση ολοκλήρωσαν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και μία πολιτική υπάλληλος του υπουργείου Εσωτερικών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αποφοίτηση 3 αξιωματικών από την Κύπρο και 4 αλλοδαπών αξιωματικών από την Αίγυπτο, τη Γερμανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, γεγονός που ενισχύει την εξωστρέφεια και το διεθνές αποτύπωμα της ελληνικής στρατιωτικής εκπαίδευσης.