Αποφυλακίστηκε το απόγευμα της 21/5 ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά από 24 χρόνια που παρέμεινε έγκλειστος στις φυλακές, ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Η αποφυλάκιση έγινε υπό όρους από το Συμβούλιο των Φυλακών: Οφείλει να δίνει το «παρών» στις αστυνομικές αρχές μία φορά το μήνα και απαγορεύεται να βγει εκτός χώρας.

Ο «Λάμπρος» της 17Ν είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση 17Ν.

Κανονικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα έπρεπε να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2027, βάσει νέου νόμου, που προβλέπει να είναι εκτιτέα τα 25 έτη. Ωστόσο, αποφασίστηκε να αποφυλακιστεί ένα χρόνο νωρίτερα για λόγους υγείας.

Να σημειωθεί ότι ο εισαγγελέας έχει δικαίωμα να εφεσιβάλει την απόφαση του Συμβουλίου, κάτι που θα έχει ως συνέπεια την επιστροφή του Γιωτόπουλου στις φυλακές.

Η σύλληψη στους Λειψούς

Ήταν 17 Ιουλίου 2002, όταν η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συνέλαβε τον Α. Γιωτόπουλο στο νησί των Λειψών, όπου είχαν μεταβεί αξιωματικοί της ΕΛΑΣ με ελικόπτερο. Βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, οι αρχές του απέδωσαν το ρόλο του καθοδηγητή της τρομοκρατικής οργάνωσης. Η παραπομπή του στη Δικαιοσύνη βασίστηκε σε βαριές κατηγορίες, οι οποίες περιλάμβαναν:

-Ηθική αυτουργία σε σειρά δολοφονιών, ληστειών και βομβιστικών εκρήξεων.

-Ηγετική συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση.

Το κατηγορητήριο στηρίχθηκε κυρίως σε επιβαρυντικές μαρτυρίες άλλων συγκατηγορουμένων του, καθώς και σε ευρήματα της αστυνομίας (όπως αποτυπώματα και έγγραφα) στα κρησφύγετα και τα διαμερίσματα που διατηρούσε η οργάνωση.

Είχε αρνηθεί τις κατηγορίες

Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του έως και τη μετέπειτα δικαστική διαδικασία, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις αξιόποινες πράξεις που του αποδόθηκαν.

Η υπερασπιστική του γραμμή βασίστηκε στον ισχυρισμό ότι η εμπλοκή του ονόματός του ήταν αποτέλεσμα μεθόδευσης από την πλευρά των συγκατηγορουμένων του, οι οποίοι -κατά τον ίδιο- τον στοχοποίησαν εσκεμμένα για να εξασφαλίσουν την ευνοϊκή μεταχείριση και τις ελαφρυντικές διατάξεις που προέβλεπε ο τότε νεοσύστατος αντιτρομοκρατικός νόμος.

Ωστόσο, κατά την απολογία του είχε πει: «Δεν συμφωνώ με τις ενέργειες της 17 Νοέμβρη, αλλά και δεν τις καταδικάζω. Η δράση της οργάνωσης αποτελεί ένοπλη πολιτική πάλη, που είχε στόχο την ανατροπή του συστήματος. Μία τέτοια δράση που δεν αναπτύχθηκε σε αγγελική κοινωνία, δεν μπορεί να κρίνεται με βάση τον ποινικό κώδικα»

Οι σπουδές στη φυλακή

Ο Γιωτόπουλος κατά την περίοδο της φυλάκισής του πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris 7 (Université Paris Diderot), λαμβάνοντας τίτλο επιπέδου Master 2 στα Θεμελιώδη Μαθηματικά. Η ακαδημαϊκή του εξειδίκευση επικεντρώθηκε στον απαιτητικό τομέα της Μηχανικής των Ρευστών. Το 2021, όταν ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού.