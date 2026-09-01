Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης αποφυλακίστηκε το πρωί της Τρίτης 1η Σεπτεμβρίου.

Κατά την αποφυλάκισή του ισχύουν περιοριστικοί όροι και μέχρι την τακτική δικάσιμο για το τραγικό δυστύχημα του περασμένου Ιανουαρίου στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Ειδικότερα οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η εμφάνιση στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα μια φορά τον μήνα.

Υπενθυμίζουμε πως ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Το χρονικό της τραγωδίας

Την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου του 2026 σημειώθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, καταγράφηκε η ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο της κεντρικής μονάδας της μπισκοτοβιομηχανίας (στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας), η οποία ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων. Αμέσως μετά την έκρηξη, εκδηλώθηκε τεράστια πυρκαγιά που κατέστρεψε μια μεγάλη πτέρυγα του εργοστασίου.

Πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους από την τραγωδία. Οι πέντε γυναίκες εγκλωβίστηκαν στους χώρους των φούρνων και έχασαν τη ζωή τους. Υπενθυμίζουμε πως ακόμη οκτώ εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα Οι έρευνες της Πυροσβεστικής και της ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) επικεντρώθηκαν σε πιθανή διαρροή αερίου στο υπόγειο του κτηρίου.

Οι Αρχές προχώρησαν τότε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, του υπεύθυνου ασφαλείας και του υπεύθυνου βάρδιας. Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό.

Η αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας έρχεται σε συνέχεια της παρουσίας του γνωστού ποινικολόγου Μιχάλη Δημητρακόπουλου στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων σήμερα.

Ο ποινικολόγος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο Γιώργο Παναγιώτου, κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης για τον επιχειρηματία, το οποίο εξετάστηκε από τις δικαστικές Αρχές και οδήγησε στην απόφαση για την αποφυλάκισή του.

Πηγή: trikala opinion