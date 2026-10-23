Αποφυλακίζεται ο μεσίτης Αθανάσιος Χορταριάς, εκ των καταδικασθέντων για την υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού του Ζακ Κωστόπουλου, που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 στην οδό Γλάδστωνος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη δικαστική διαδρομή μιας υπόθεσης που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και απασχόλησε εκτενώς την κοινή γνώμη.

Η απόφαση του Εφετείου και η ποινή κάθειρξης

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 το Δευτεροβάθμιο Κακουργιοδικείο είχε επιβάλει στον Αθανάσιο Χορταριά ποινή κάθειρξης έξι ετών για το κακούργημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Στην ίδια δίκη, ο συγκατηγορούμενός του και ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου, Σπύρος Δημόπουλος, είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη πέντε ετών, εκτίοντας την ποινή του κατ’ οίκον λόγω προχωρημένης ηλικίας.

Ο μεσίτης,σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Δικηγορικού Γραφείου Ιωάννη Γλύκα και Συνεργατών, αποφυλακίστηκε υφ’ όρον με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.Στο δελτίο Τύπου του κ. Γλύκα αναφέρεται ότι: “Αποφυλακίστηκε υφ´ όρον , δυνάμει σχετικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ο εντολέας μας Αθανάσιος Χορταριάς (υπόθεση Ζακ Κωστόπουλος), ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης έξι (6) ετών για το αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης, τελεσθείσας κατά παραυτουργία, με χρόνο τέλεσης το έτος 2018.

Το βούλευμα αυτό εκδόθηκε κατόπιν ασκηθείσας έφεσης σε βάρος του απορριπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πρωτοδικών Πειραιώς.

Ο εντολέας μας άρχισε να εκτίει την ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης των έξι (6) ετών το έτος 2024, ενώ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης περί ύφ´ όρον απόλυσης πληρούσε τις εκ του νόμου προβλεπόμενες τυπικές προϋποθέσεις αυτής.

Κατά το σκεπτικό του βουλεύματος, ο εντολέας μας εκτός από τις τυπικές πληροί και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως την καλή διαγωγή μέσα στο κατάστημα κράτησης, τα μεροκάματα, την σταθερή και μόνιμη διαμονή σε περίπτωση αποφυλάκισης και την εύρεση εργασίας μετά την αποφυλάκιση του.

Για τον λόγο αυτό, το εκδοθέν βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ευρισκόμενο σε πλήρη σύμπνοια με την επ´ αυτού εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτούς τους εφετήριους λόγους του εντολέως μας, εξαφάνισε το εκκαλούμενο βούλευμα και διέταξε την υπό όρους απόλυση του εντολέως μας”.