Εκτός φυλακής θα βρεθεί από σήμερα (15/9) ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την έκτιση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». Η αποφυλάκισή του από το κατάστημα Κράτησης Δομοκού έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε η συνήγορος υπεράσπισής του, Βάσω Πανταζή, η απόλυση του κρατουμένου πραγματοποιείται με την πλήρη έκτιση της ποινής του. Παράλληλα, η συνήγορός του προαναγγέλλει συνέντευξη Τύπου από τον Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκισή του.

Κατά τη διάρκειά της, ο ίδιος αναμένεται να τοποθετηθεί ανοιχτά για τα επόμενα πολιτικά του βήματα, αλλά και να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με τις πληροφορίες που διακινούνται περί ενδεχόμενης συμμετοχής του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, δίνοντας τέλος σε όσα η πλευρά του χαρακτηρίζει ως «ανυπόστατες φήμες».