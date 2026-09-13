Αποφυλακίζεται την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο Πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, προανήγγειλε την επιστροφή του στον χώρο της Πολιτικής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης εκτίει ποινή φυλάκισης 13 ετών για κατηγορίες σχετικές με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αποφυλακίζεται «οριστικά και άνευ όρων».

Η πλήρης ανάρτησή του αναφέρει:

«Την Τρίτη 15/9 στις 12:00 αποφυλακίζομαι οριστικά και άνευ όρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Επιστρέφω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων».