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Αποφυλακίζεται την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
Ο Πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, προανήγγειλε την επιστροφή του στον χώρο της Πολιτικής.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης εκτίει ποινή φυλάκισης 13 ετών για κατηγορίες σχετικές με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.
Σύμφωνα με τον ίδιο, αποφυλακίζεται «οριστικά και άνευ όρων».
Η πλήρης ανάρτησή του αναφέρει:
«Την Τρίτη 15/9 στις 12:00 αποφυλακίζομαι οριστικά και άνευ όρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Επιστρέφω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων».
Την Τρίτη 15/9 στις 12:00 αποφυλακίζομαι οριστικά και άνευ όρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Επιστρέφω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων.
— Ηλίας Κασιδιάρης (@IliasKasidiaris) September 13, 2026