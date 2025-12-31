Οκτώ αλλοδαποί ναυτικοί από την Αίγυπτο, τον Λίβανο, τη Συρία και άλλες χώρες παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ και δύο μήνες στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς τους έχει απαγορευτεί ο απόπλους του πλοίου τους λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων, που εντοπίστηκαν από τις λιμενικές Αρχές.

Από την 1η Νοεμβρίου, το φορτηγό πλοίο, το οποίο φέρει σημαία Τανζανίας, κρίθηκε ακατάλληλο για πλεύση και παραμένει δεμένο στο λιμάνι, με το πλήρωμα να απευθύνει έκκληση για βοήθεια, αναφέροντας ότι τα αποθέματα τροφίμων τους εξαντλούνται και οι συνθήκες διαβίωσης χειροτερεύουν καθημερινά. Ειδικότερα, οι ναυτικοί καταγγέλλουν την μη καταβολή των μισθών τους από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια.

Σύμφωνα με σχετικές πηγές, το πλήρωμα εκφράζει πλέον σοβαρές ανησυχίες για την έλλειψη πόρων και την αδυναμία να ανταποκριθεί στις καθημερινές τους ανάγκες, ενώ οι Αρχές προγραμματίζουν νέα επιθεώρηση του πλοίου τις επόμενες ημέρες για να καταγράψουν εκ νέου τις συνθήκες και να αξιολογήσουν την κατάσταση του πληρώματος.

Πηγή: patris news