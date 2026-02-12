Σοβαρές καταγγελίες περί συγκάλυψης και παροχής προστασίας σε υπόπτους για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, ήρθαν στο φως, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δίκης. Ο επικεφαλής διμοιρίας των ΜΑΤ κατέθεσε ότι ανώτερος αξιωματικός φέρεται να διευκόλυνε τη διαφυγή των δραστών το μοιραίο βράδυ, επιτρέποντάς τους να «σπάσουν» τον αστυνομικό κλοιό και να προσποιηθούν τους αθλητές, ώστε να αποφύγουν τη σύλληψη.

Οι γονείς του 31χρονου αστυνομικού ζήτησαν μετ’ επιτάσεως τη διαβίβαση των σχετικών καταθέσεων στον Εισαγγελέα Πειραιά για ποινική αξιολόγηση των καταγγελιών, εις βάρος του τότε αστυνομικού διευθυντή.

«Με πνίγει το δίκιο. Δύο χρόνια έχω χάσει το παιδί μου και κάνω κηδεία κάθε μέρα», δήλωσε ο πατέρας του, ζητώντας να ελεγχθεί άμεσα ο συγκεκριμένος αξιωματικός. Εξέφρασε επίσης την έντονη αντίδρασή του για τη σύγκριση της υπόθεσης με τροχαίο δυστύχημα από πλευράς υπεράσπισης, τονίζοντας ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία.

Οργανωμένη επίθεση, με διψήφιο αριθμό από βόμβες μολότοφ και ναυτικές φωτοβολίδες, περιέγραψε στο δικαστήριο, ο επικεφαλής της διμοιρίας των ΜΑΤ.

«Σκοπός της επίθεσης από τη στιγμή που έχουμε ευθεία βολή, είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Το παραδέχονται, το εκστομίζουν και το φωνάζουν…Το αίμα του Γιώργου ανάβλυζε. Έκαψε τα σωθικά του. Ενώ δεχόμασταν επιθέσεις και κατά μέτωπο και από τα πλάγια, ο Γιώργος δέχτηκε τρεις εκρηκτικές μολότοφ. Η μία τον βρήκε στο δεξί πόδι, τον εκτίναξε στον αέρα», περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο ο πατέρας του το μοιραίο περιστατικό.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν οι γονείς του άτυχου Γιώργου στο δικαστήριο, είχαν πληροφορηθεί από αστυνομικούς ότι ανώτερος αξιωματικός βοήθησε κάποιους εκ των δραστών να διαφύγουν. Οι ίδιες αναφορές είχαν τεθεί ήδη από το 2023, υπόψιν του τότε υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου. Η υπόθεση διερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, ενώ ο εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, είχε προτείνει το σχηματισμό ξεχωριστής δικογραφίας και την αποστολή της στον Εισαγγελέα Πειραιά. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφασίσει.

Ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 19 ετών στον 19χρονο για τη ναυτική φωτοβολίδα

Σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή 19 ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά ο 19χρονος που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη», τον Δεκέμβριο του 2023. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, το οποίο είχε ζητήσει μέσω των συνηγόρων υπεράσπισής του.

Πέραν της ποινής των ισοβίων, επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο και συνολική κάθειρξη 19 ετών για τις υπόλοιπες αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες επίσης κρίθηκε ένοχος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, η διατάραξη κοινής ειρήνης από κοινού, η βιαιοπραγία κατά άλλου από κοινού, καθώς και η κατοχή και χρήση βεγγαλικών.

Στο άκουσμα της απόφασης, η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού ξέσπασε σε λυγμούς.

Απόρριψη ελαφρυντικού

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή του.

«Ήταν προσχεδιασμένο» – Οι καταθέσεις των διμοιριτών

Στο σκέλος των επεισοδίων, οι διμοιρίτες αστυνομικοί περιέγραψαν μια οργανωμένη και συντονισμένη επίθεση έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη.

Κατέθεσαν ότι ομάδα οπαδών παρατάχθηκε απέναντι από τη διμοιρία, έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και εκτόξευσε αρχικά φωτοβολίδα διερευνητικά. Ακολούθησαν, όπως ανέφεραν, συντονισμένες επιθέσεις με ναυτικές φωτοβολίδες, μολότοφ και πέτρες, ενώ ακούγονταν απειλές όπως «Σήμερα θα πεθάνετε». Οι μάρτυρες υποστήριξαν ότι οι επιτιθέμενοι έφεραν διακριτικά του Ολυμπιακού και ότι πριν κινηθούν προς το Ρέντη είχαν περάσει από το «Γ. Καραϊσκάκης» για να προμηθευτούν υλικά. Κατά την εκτίμησή τους, η επίθεση αποτελούσε «ρεβάνς» για προηγούμενα επεισόδια στον Βόλο.

Υποστήριξαν ότι οι «μπροστάρηδες» ήταν περίπου 30-40 άτομα, με συνολικό αριθμό που ενδεχομένως έφθανε τα 200. «Επίθεση τέτοιας σφοδρότητας και με τόσο επικίνδυνα εκρηκτικά δεν είχα ξανασυναντήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας εκ των μαρτύρων, περιγράφοντας παράλληλες επιθέσεις κατά μέτωπο και από τα πλάγια.

«Ήρθαν συντεταγμένα μαζικά»

Αποκαλυπτική ήταν και η κατάθεση του αστυνομικού της διμοιρίας που βρίσκονταν δίπλα στον Γιώργο Λυγγερίδη:

«Πήγαμε στο σημείο γύρω στις 18.30. Αναμέναμε έναρξη του αγώνα μέσα στο όχημα. Λίγο πριν την έναρξη ενημερωθήκαμε ότι εξέρχονται 200 άτομα από το γήπεδο με μολότοφ και μάσκες. Έφτασαν σε πολύ κοντινό σημείο από εμάς. Έριχναν πέτρες, φωτοβολίδες. Ήρθαν μαζικά συντεταγμένα. Από μπροστά και παραπλεύρως. Ήταν συσπειρωμένοι κι όχι τσούρμο. Αφού απωθήσαμε τα άτομα επανήλθαν απειλητικά προς το μέρος μας, ήρθαν πιο κοντά κι έριξαν περισσότερες φωτοβολίδες, περισσότερες πέτρες. Τότε χτυπήθηκε ο συνάδελφός μου άγρια, ο Λυγγερίδης. Αυτοί πανηγύριζαν.

Ο Γιώργος γύρισε σε εμάς και μας ζήτησε αν μπορούμε να βγάλουμε τη φωτοβολίδα. Ένα κομμάτι βγήκε. Τα άτομα ήθελαν να χτυπήσουν τον Γιώργο κι εμάς, και έριχναν μολότοφ που μια χτυπάει το δεξί πόδι Γιώργου. Άρχισαν να χαίρονται με τον τραυματισμό του συναδέλφου που καιγόταν και φώναζε να του αφαιρέσουμε τη φωτοβολίδα. Τα άτομα πανηγύριζαν, ήθελαν να αποτελειώσουν τον Γιώργο και να χτυπήσουν κ άλλο από εμάς. Χαίρονταν.

Πετούσαν μολότοφ, όλοι καήκαμε στα πρόσωπά μας, είδαμε ότι δεν είχαν σκοπό να σταματήσουν αν δεν μας σκοτώσουν όλους. Τότε πήραμε το Γιώργο και τον μεταφέραμε για να του προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες»

Παρακολουθήστε το βίντεο με τα επεισόδια που προκάλεσαν το θάνατό του

«Ευθεία βολή» – Στοιχεία ανθρωποκτόνου πρόθεσης

Στις ερωτήσεις της έδρας για το λόγο που μίλησαν για δολοφονική επίθεση, οι μάρτυρες υποστήριξαν ότι οι ναυτικές φωτοβολίδες εκτοξεύονταν σε ευθεία βολή, στοχευμένα πάνω σε ανθρώπους.

Η φωτοβολίδα που τραυμάτισε θανάσιμα τον Γιώργο Λυγγερίδη καρφώθηκε, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, κάθετα στο μηριαίο οστό. Οι μάρτυρες τόνισαν ότι το στοιχείο αυτό επιβεβαίωνε στοχευμένη ρίψη. Παράλληλα, ανέφεραν ότι ο άτυχος αστυνομικός δέχθηκε και δεύτερο χτύπημα από ενισχυμένη μολότοφ, ενώ ήδη αιμορραγούσε στο έδαφος.

«Είχαν ήδη προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό και συνέχισαν να χτυπούν για περισσότερο από 30 λεπτά», κατέθεσε ο επιχειρησιακός Διευθυντής των διμοιριών εκείνης της βραδιάς.

Υπερασπιστική γραμμή και απαντήσεις

Οι συνήγοροι υπεράσπισης επιχείρησαν να αποδομήσουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι παρόμοια επεισόδια συμβαίνουν σε πορείες και συγκεντρώσεις. Ο μάρτυρας αντέτεινε ότι η συγκεκριμένη επίθεση ήταν «πρωτοφανής σε ένταση και οργάνωση». Σε ερώτηση αν αναγνώρισε κάποιον από τους κατηγορούμενους, απάντησε αρνητικά, επισημαίνοντας ότι μέσα σε καπνό και χάος η ταυτοποίηση ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Όταν η υπεράσπιση υπαινίχθηκε εμπλοκή αναρχικών στοιχείων, ο μάρτυρας απάντησε ότι τα άτομα που επιτέθηκαν ήταν τα ίδια, που είχαν φτάσει με διακριτικά της ομάδας.

Ιατροδικαστική έκθεση

Η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 31χρονου υπαρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από ναυτική φωτοβολίδα στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023, επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός του προήλθε από τις σοβαρές κακώσεις που προκάλεσε η φωτοβολίδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο της δικογραφίας:

Αιτία Θανάτου: Ο θάνατος επήλθε λόγω βαρύτατων κακώσεων που προκλήθηκαν από τη ναυτική φωτοβολίδα, η οποία τον έπληξε στον μηρό κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη».

Σοβαρότητα Τραυμάτων: Η φωτοβολίδα προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή ιστών («έτρωγε τα σωθικά», σύμφωνα με μαρτυρίες αστυνομικών), με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να υποστεί ακρωτηριασμό του ποδιού του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, πριν καταλήξει στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Πειστήρια: Στην ευρύτερη αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο σημείο της επίθεσης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 28 πειστήρια.

Ο Γιώργος Λυγγερίδης νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος, πριν υποκύψει στα τραύματά του στις 27 Δεκεμβρίου 2023.

Γροθιά στο στομάχι είναι η κατάθεση μάρτυρα σύμφωνα με την οποία ο Γιώργος αιμορραγούσε, τον είχαν ήδη χτυπήσει στο πόδι, αλλά συνέχιζαν να τον χτυπούν στο «ψαχνό».

Άλλα άτομα που είδαν μπροστά στα μάτια τους να εκτυλίσσεται αυτό το αποτρόπαιο και συνάμα τραγικό θέαμα, υποστήριξαν κατηγορηματικά ότι οι κατηγορούμενοι δε πήγαν στο γήπεδο ως φίλαθλοι αλλά με την πρόθεση να ασκήσουν βία και να προκαλέσουν αιματηρά επεισόδια.

Ακόμη τα ερωτήματα που πλανώνται είναι αρκετά, η ψυχή του νεαρού αστυνομικού δεν έχει δικαιωθεί και όλοι είμαστε θεατές μίας ανείπωτης τραγωδίας.