Η «Ζούγκλα» φέρνει στη δημοσιότητα αποκαλυπτικό διάλογο του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν πρόσφυγες από το Νεπάλ, του οποίους έβαζε παράνομα στην Ελλάδα προκειμένου να τους εκμεταλλευτεί ως εργατικά χεριά.

Για την υπόθεση «συνελήφθησαν δέκα μέλη της οργάνωσης, υπήκοοι Πακιστάν, μεταξύ των οποίων και ένα από τα αρχηγικά μέλη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα -10- άτομα (από τα οποία επτά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης), τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ αυτών και έγκλειστος σε προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης».

Όταν οι πρόσφυγες από το Νεπάλ περνούσαν τα σύνορα «αεροπορικώς ή μέσω των χερσαίων συνόρων με την Βόρεια Μακεδονία» βρίσκονταν αντιμέτωποι με «χρέος» που έπρεπε να ξεπληρώσουν, γιατί το ταξίδι τους είχε κοστίσει κάποια χρήματα αλλά και με χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα που τους τα έπαιρναν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για να τους πιέσουν ακόμα περισσότερο και να είναι εξαρτημένοι, ώστε να μην αντιδρούν και να μην μπορούν να φύγουν.

Εργάζονταν χωρίς αμοιβή, προκειμένου να αποπληρώσουν το «χρέος», και τα μέλη του κυκλώματος τους εκμεταλλευόντουσαν σε σκληρές και πολύωρες εργασίες, παρά τις αντιδράσεις τους.

Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος μεταξύ δύο μελών του κυκλώματος:

«Γιώργος»: Πες και στα παιδιά ρε μαλάκα θέλει λίγο μισή ρεμούλκα τέσσερις τόνους το φορτηγό.

ΝΑΕΕΜ: Και τι λένε;

«Γιώργος»: Να κάτσουν να το γεμίσουμε. Δεν θέλουνε να το γεμίσουνε.

ΝΑΕΕΜ: Τα κάτσουνε, τα κάτσουνε. Κλείσε τελεφωνό. Θα πάρω εγώ τώρα, τώρα, τώρα, τώρα τα πάρω. «Γιώργος»: Ντάξει, ντάξει.

ΝΑΕΕΜ: Θα κάτσουνε λίγο κουραστούνε και μετά πάλι ντουλέψουνε.

«Γιώργος»: Ωραία και θα πάω να τους πάρω ότι θέλουνε πες τους.

ΝΑΕΕΜ: Ναι, ναι, ναι, ναι, μην αγχώνεσαι κλείσε. Εγώ τα παίρνω τώρα τα παιδιά τελεφωνό. Δύο λεπτά. «Γιώργος»: Έλα, κλείσε, κλείσε.

ΝΑΕΕΜ: Έγινε.»