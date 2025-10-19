Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ‘Αρη Βελουχιώτη πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί, στην ομώνυμη πλατεία στην Πετρούπολη, με πρωτοβουλία της Τομεακής Οργάνωσης Δυτικών Συνοικιών της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ.

Παρά τις καιρικές συνθήκες που αναμόρφωσαν το αρχικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, δεκάδες μέλη και φίλοι του Κόμματος τίμησαν τον Θανάση Κλάρα, αρχηγό του ΕΛΑΣ και τραγούδησαν τη «Διεθνή». Στην εκδήλωση παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του ΠΓ με επικεφαλής τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος έκανε και τα αποκαλυπτήρια της προτομής.

Μιλώντας στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Πετρούπολης Βαγγέλης Σίμος, ανέφερε: «80 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο του Άρη, μα το παράδειγμά του φωτίζει τη δύναμη αλλά και την ευθύνη του Κόμματος να ηγηθεί και να εμπνεύσει στην πάλη για την ανατροπή. Τιμούμε σήμερα έναν σταυραετό του απελευθερωτικού επαναστατικού ένοπλου αγώνα, τον ‘Αρη Βελουχιώτη. Πριν 80 χρόνια στις 16 Ιούνη 1945, στο Φαράγγι του Φάγγου στη Μεσούντα της ‘Αρτας ο ‘Αρης Βελουχιώτης, περικυκλωμένος από δυνάμεις του αστικού στρατού, βάδισε προς την αθανασία. Ίσως για λίγο οι διώκτες του, να πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ξεμπερδέψουν με τη μεγάλη παρακαταθήκη του ‘Αρη, καθώς δίκαια ο ίδιος και τα κατορθώματά του έγιναν θρύλος, τραγούδι. Ίσως να πίστεψαν ότι δε θα βρίσκονταν άλλοι για να συνεχίσουν τον δίκαιο αγώνα στον οποίο ο ‘Αρης κατέθεσε την ίδια τη ζωή του. Δεν τα λογάριαζαν όμως καλά. 80 χρόνια μετά, η παρακαταθήκη αυτή παραμένει ζωντανή, κι αυτός ο ανεκπλήρωτος αγώνας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι την τελική νίκη. Μέχρι την απαλλαγή της εργατικής τάξης του ελληνικού λαού από κάθε μορφής καταπίεση και την οικοδόμηση μιας νέα κοινωνίας, του σοσιαλισμού – κομμουνισμού».

«Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι η πρώτη με την οποία το Κόμμα τιμά τον ‘Αρη», είπε ο Β. Σίμος σημειώνοντας «όμως τώρα, με το στήσιμο της προτομής εδώ, ένα ιστορικό χρέος ξεπληρώνεται. Χρέος στον κομμουνιστή, στον λαϊκό ηγέτη, στον πρωτοκαπετάνιο του ΕΛΑΣ που με πάθος και τόλμη έδωσε όλες του τις δυνάμεις στον αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας, από τον χιτλεροφασιστικό ζυγό».

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι τα μνημεία που δημιουργεί το ΚΚΕ σε μέρη που «αποτέλεσαν σταθμούς στην ταξική πάλη» σε όλη την Ελλάδα, «δεν είναι μόνο για να τιμήσουμε όσους πάλεψαν με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, πιστοί στα ιδανικά του Κόμματος, αλλά και για να μαθαίνουν οι νεότερες γενιές που μεγαλώνουν σε συνθήκες αντεπανάστασης, την ιστορική αλήθεια, την ιστορία και την προσφορά του Κόμματος σε κάθε αγώνα που έδωσε και δίνει ο λαός μας, για το δικαίωμα στην ελευθερία, στο ψωμί, την ανεξαρτησία, για το δικαίωμά του και τη δύναμή του να γίνει αφέντης του τόπου του και του πλούτου που παράγει».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Πετρούπολη, αυτή η πλατεία επί δημαρχίας Γ. Γιώγου ονομάστηκε «Πλατεία Άρη Βελουχιώτη» και το ΚΚΕ πήρε την απόφαση να στήσει την προτομή του. Η πρόταση του Κόμματος εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Και υλοποιήθηκε σήμερα.

Εξέφρασε ευχαριστίες προς τον γλύπτη Γιώργο Μέγκουλα για την παραχώρηση του δικαιώματος χύτευσης της προτομής με βάση το πρωτότυπο έργο του. Την εταιρεία Αφοί Νίκου Σολομωνίδη για την τεχνική υποστήριξη, καθώς και τους Βαγγέλη Σουλίντζη και Βασίλη Καλογηράτο από το Ίδρυμα Διασποράς στην Πάτρα, για την τρισδιάστατη αποτύπωση της προτομής.

Ευχαρίστησε επίσης τον διδάκτορα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παναγιώτη Μαυραντώνη, τον Νίκο Δημητρόπουλο για τη συμβολή τους στην κατασκευή και τοποθέτηση του Μνημείου και τον Γιώργο Καραγκαδάκη για την καθοριστική συνεισφορά του.

Στεφάνια κατέθεσαν εκ μέρους της ΤΟ Δυτικών Συνοικιών του ΚΚΕ η γραμματέας Σπυρέτα Παναγή, της ΚΝΕ η γραμματέας Μαρία Φωτεινού και του παραρτήματος Πετρούπολης της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ, ο Γιώργος Καραγκαδάκης.

Τέλος, το ραντεβού για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης προς τον Άρη Βελουχιώτη, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, θα οριστεί το επόμενο διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ, 902

Eπιμέλεια: Χ. Αναγνώστου