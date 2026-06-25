Μια ξεχωριστή εκδήλωση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, καθώς πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ιωάννη Καποδίστρια.

Η τελετή διοργανώθηκε στον χώρο μπροστά από το Μνημείο Πεσόντων της Σχολής, τιμώντας τον άνθρωπο που υπήρξε ο πρώτος κυβερνήτης του ελεύθερου ελληνικού κράτους αλλά και ο οραματιστής ιδρυτής του συγκεκριμένου ανώτατου στρατιωτικού ιδρύματος.

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, καθώς και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εκδήλωσης για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η τελετή περιέλαβε Επιμνημόσυνη Δέηση, χαιρετισμό από τον Διοικητή της Σχολής Υποστράτηγο Βασίλειο Λαμπρόπουλο και ακολούθησε η αποκάλυψη του αγάλματος.

Τα αποκαλυπτήρια του εν λόγω αγάλματος, σηματοδοτούν την έναρξη των επετειακών δράσεων για τη συμπλήρωση 200 ετών από την ίδρυση της Σχολής, της κοιτίδας των καλών ελπίδων του Έθνους μας.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ.κ Αντώνιος, Μέλη του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ), ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρείας «FHL Kiriakidis Group» κ. Ηλίας Κυριακίδης, Διευθυντές Κλάδων και Διευθύνσεων του ΓΕΣ και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.