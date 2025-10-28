Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήταν σε εφαρμογή λόγω της μαθητικής παρέλασης, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε λίγο μετά της 12:30.

Επίσης με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. μετά το πέρας της παρέλασης άνοιξε ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» και η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».

Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής