Αποκαταστάθηκε η κίνηση των οχημάτων στην Αττική οδό μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Ειδικότερα ένα φορτηγό (τράκτορας) συγκρούστηκε με ΙΧ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από την σύγκρουση ο οδηγός του φορτηγού, που πιθανόν δεν φορούσε ζώνη, εκσφενδονίστηκε στις γραμμές του Προαστιακού, ενώ ο οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά. Ο οδηγός του φορτηγού εντοπίστηκε από πυροσβέστες και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Λόγω του τροχαίου, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην έξοδο για Λαμία – Πειραιά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ είχε κλείσει και η είσοδος στην Αττική Οδό από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ωστόσο πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά.