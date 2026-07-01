Σημαντικά προβλήματα και αναστάτωση προκλήθηκαν σήμερα το μεσημέρι, Τετάρτη 1 Ιουλίου, στον εμπορικότερο δρόμο της πρωτεύουσας, την οδό Ερμού, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Μια ξαφνική διακοπή ηλεκτροδότησης έθεσε εκτός λειτουργίας δεκάδες επιχειρήσεις, σε μια ημέρα που ο υδράργυρος στην Αττική ξεπέρασε τους 35°C, δοκιμάζοντας τις αντοχές των υποδομών.

Το χρονικό της βλάβης και η αποκατάσταση

Το μπλακάουτ επηρέασε εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης και γραφεία που στεγάζονται στην περιοχή.

Η διακοπή διήρκεσε για σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς οι συντονισμένες ενέργειες των τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ επέτρεψαν την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης λίγο μετά τις 13:10.

Η αιτία και η επέμβαση του ΔΕΔΔΗΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ρεύματος οφειλόταν σε τεχνική βλάβη που παρουσιάστηκε σε κεντρική γραμμή του δικτύου χαμηλής ή μέσης τάσης που τροφοδοτεί το κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο της βλάβης μετέβη άμεσα εξειδικευμένο τεχνικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο πραγματοποίησε τις απαραίτητες επιτόπιες εργασίες και χειρισμούς για την επιδιόρθωση του προβλήματος και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

Αναστάτωση στον εμπορικό ιστό

Παρά τη σχετικά γρήγορη αντιμετώπιση του προβλήματος, το μπλακάουτ προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων της οδού Ερμού. Πολλές επιχειρήσεις είδαν τα συστήματα κλιματισμού, τους φωτισμούς και τα ταμειακά τους συστήματα (POS) να τίθενται εκτός λειτουργίας, παγώνοντας προσωρινά την αγοραστική κίνηση της Ερμού.

Επιβαρυντικός παράγοντας οι υψηλές θερμοκρασίες

Αν και η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ απέδωσε το συμβάν σε καθαρά τεχνικά αίτια, αξίζει να σημειωθεί ότι οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες λειτουργούν σωρευτικά και επιβαρυντικά για το ηλεκτρικό δίκτυο της Αθήνας.

Η μαζική και ταυτόχρονη χρήση συστημάτων κλιματισμού σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες εμπορικές ζώνες της χώρας, σε συνδυασμό με τη θερμική καταπόνηση των υπόγειων καλωδίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος, δημιουργούν συνθήκες υπερφόρτωσης, αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες εμφάνισης τεχνικών αστοχιών.