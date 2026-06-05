Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, 5 Ιουνίου, σε περιοχές των Βορείων και Βορειοανατολικών Προαστίων της Αττικής.

Εκτενείς διακοπές ρεύματος έπληξαν ταυτόχρονα τον Παπάγου, τον Χολαργό και το Χαλάνδρι, δυσχεραίνοντας την καθημερινή δραστηριότητα χιλιάδων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ο ΔΕΔΔΗΕ κινητοποιήθηκε άμεσα, και τα τεχνικά συνεργεία ξεκίνησαν για την αποκατάσταση της βλάβης, η οποία έγινε λίγο αργότερα.

Μπαράζ κλήσεων στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ

Η πυροσβεστική υπηρεσία, κλήθηκε για δεκάδες απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες που είχαν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της διακοπής ρεύματος.

Προβλήματα στους φωτεινούς σηματοδότες

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε σοβαρές δυσκολίες και καθυστερήσεις και στη κυκλοφορία των οχημάτων, με την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους να διεξάγεται μετ’ εμποδίων.

Κάτοικοι και οδηγοί ανέφεραν ότι πολλοί φωτεινοί σηματοδότες τέθηκαν εκτός λειτουργίας σε κομβικά σημεία και διασταυρώσεις στο Χαλάνδρι, τον Χολαργό και τον Παπάγου.

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε πλήρως γύρω στις 09:30 π.μ., με τη ροή του ρεύματος να επανέρχεται σταδιακά σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα και τους φωτεινούς σηματοδότες.